o elogio de ex-galáctico para Ronaldo Fenômeno

Lateral do Real Madrid durante uma década (1999 a 2009), onde teve a oportunidade de fazer parte de uma das eras galácticas do clube espanhol, Míchel Salgado não tem dúvidas de que Ronaldo foi o maior jogador que viu jogar. Em bate-papo com Lorenzo Sanz Jr, filho do antigo presidente do Merengue, Lorezo Sanz, o ex-atleta foi só elogios ao Fenômeno, que chamou carinhosamente pelo apelido de “gordo”.

“O maior que vi a todos os níveis, mesmo que tenha chegado ao Real com problemas no joelho. Não vi nenhum igual e joguei contra Messi, Ronaldinho, Eto’o, Ibrahimovic… O ‘Gordo’ está acima de todos para mim”, disse Salgado.

Bicampeão do mundo com a seleção do Brasil, Ronaldo chegou ao Santiago Bernabéu em 2002 e por lá ficou até 2007, quando se transferiu para o Milan. Durante o período, Míchel Salgado conquistou um Mundial de Clubes (2002) e uma LaLiga (2002/03) ao lado do atacante brasileiro.

Além do Fenômeno, o lateral espanhol também teve a oportunidade de conviver com outros brasileiros no Real, como Roberto Carlos, que ele também fez questão de lembrar durante a entrevista.

“Roberto Carlos foi o melhor lateral que vi na história do futebol e (Luís) Figo tinha uma personalidade tremenda. Era capaz de pedir-te a bola quando estava rodeado de três adversários”, prosseguiu.

Por último, Salgado também falou do dia a dia ao lado de Zinedine Zidane, atual técnico do Real Madrid, e também do ex-atacante Raúl González, que comanda do Real Madrid B no momento.

“O jogador mais elegante que vi foi Zidane. Parecia um cisne nos seus momentos. Raúl era o jogador ideal para ganhar jogos. Dizíamos que tinha sorte, porque a bola sempre caia à sua frente, mas não era sorte”, finalizou.