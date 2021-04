o fiasco de projeto de gigantes da Europa na capa dos jornais

Os jornais europeus criticaram o fracasso da Superliga, torneio que iria reunir os clubes mais ricos do “Velho Continente”. Após ser anunciada no último domingo, a competição sofreu uma debandada de quase todos os times devido ao grande número de protestos de jogadores, treinadores, torcedores e clubes.

O jornal “Marca”, da Espanha, trouxe a manchete “Super Ridículo”, em uma ironia ao nome “Super League”. O periódico destacou que o projeto liderado por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, fracassou em 48 horas.

