O Governo de Barack Obama: um resumo

O Governo de Barack Obama: resumo de Atualidades

O Governo de Barack Obama foi um governo de crucial importância para a história recente dos EUA e de todo o mundo.

Dessa maneira, não é de se surpreender que muitas ações do governo de Obama e também algumas características do presidente sejam cobradas nas principais provas de Atualidades do país.

O governo de Obama: Introdução

Barack Hussein Obama II, ou simplesmente Barack Obama, foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Obama nasceu no dia 4 de agosto de 1961, na cidade de Honolulu, no Havaí. Seu pai era do Quênia e sua mãe era americana.

É válido destacar que durante as eleições de 2013, os candidatos da oposição haviam tentado afirmar que Obama não seria americano e, dessa maneira, não poderia concorrer ao cargo de presidente. As acusações foram desmentidas pelos seus assessores.

O seu governo se iniciou no ano de 2009 e, como fo reeleito, terminou somente no ano de 2017.

Obama guiou o país durante a Crise de 2008 e também passou por uma série de escândalos políticos. Porém, o seu governo foi também marcado por um maior espaço aos debates sobre a igualdade entre gêneros e a luta pelo fim do racismo.

Barack Obama: Atuação na Universidade

Barack Obama obteve uma formação acadêmica de excelência. Ele é formado em Ciências Políticas pela Universidade de Columbia e também em Direito pela Universidade de Harvard, duas das mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos.

Além disso, Obama foi o primeiro negro a atuar como editor da Harvard Law Review, uma importante revista de estudantes do curso de Direito.

Obama também atuou como professor na prestigiada Universidade de Chicago. No ano de 1997, o futuro presidente disputaria as eleições para o Senado Estadual de Illinois, aliado com o Partido Democrata.

Foi eleito, reeleito e, no ano de 2004, obteve uma cadeira no Senado Federal dos Estados Unidos.

Barack Obama: Eleições Presidenciais

Obama precisou, em primeiro lugar, vencer uma batalha dentro do próprio Partido Democrata, para convencer os membros do partido de que ele seria o candidato ideal para as eleições presidenciais de 2008. A outra opção seria Hillary Clinton, que também havia sido senadora.

Obama, então, disputou o cargo mais importante dos Estados Unidos contra o republicano John McCain. Assim, em 2008, Barack Obama foi eleito o primeiro presidente negro da história.

O Governo de Obama: Características

Algumas medidas obtiveram destaque durante o Governo Obama.

No ano de 2011, por exemplo, tropas americanas conseguiram localizar e matar o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, que havia sido responsável pelos Ataques de 11 de Setembro de 2001, em New York.

Além disso, Obama, em 2009, instaurou o Obamacare, um programa que obrigava todo cidadão americano a possuir um plano de saúde. Igualmente, essa medida fazia com que as seguradoras estadunidenses não mais pudessem recusar pessoas com doenças pré-existentes ou congênitas.

Barack Obama também foi o responsável por reerguer a economia americana após o fim da Crise de 2008.