O Governo de Napoleão III: principais tópicos

O Governo de Napoleão III: um resumo

O Governo de Napoleão III afetou de diversas maneiras os mais variados aspectos da política e da economia francesas. Além disso, as suas medidas influenciaram também a relação da França com o resto da Europa.

Dessa maneira, é essencial que você domine os principais tópicos que envolvem esse assunto, uma vez que eles podem aparecer, sem dúvidas, nas mais importantes provas de história geral do país.

Governo de Napoleão III: Introdução

Napoleão III, sobrinho e herdeiro de Napoleão Bonaparte, era também herdeiro do trono imperial francês. Assim, após a morte de seu irmão Luís Bonaparte, e de seu primo, Napoleão Francisco, Napoleão III assume o trono.

Ele foi o primeiro presidente da França a ter sido eleito através do voto direto. Após ser impedido de concorrer a um segundo mandato, organizou um golpe, no ano de 1851. Por meio dessa atitude, Napoleão se tornaria imperador da França, em 1852.

Governo de Napoleão III: O golpe

Em 1851, Napoleão III, então presidente da França, foi impedido de concorrer a um segundo mandato pela oposição. Dessa maneira, ele arquitetou um golpe de estado que colocaria fim na Assembleia Nacional Francesa e iniciaria um novo Império.

Assim, no final de 1852, Napoleão arquitetou um plebiscito e juntou um grande apoio que implementaria o Império. Napoleão III, nomeado então Imperador dos Franceses, recebeu grande apoio da burguesia que se amedrontava ante as ideias do comunismo.

Governo de Napoleão III: Características

Entre 1852 e 1858, o Império Autoritário limitou a oposição e retirou toda a liberdade da imprensa, que se tornou impossibilitada de exercer sua função.

No entanto, o período repressivo durou muito pouco, uma vez que a grande pressão liberal fez com que, no ano de 1858, o Império Liberal fosse instaurado. O novo império concederia algumas liberdades para a população e ampliaria os poderes da Assembleia Legislativa, retirando uma parte do poder das mãos de Napoleão.

Durante seu governo, Napoleão III realizou grandes obras públicas, principalmente na cidade de Paris. O Imperador construiu diversas ferrovias e casas populares, ordenou a abertura de canais, incentivou o desenvolvimento da agricultura, da indústria e do comércio. Além disso, ele foi responsável também por favorecer as instituições de crédito, fundar sociedades de ajuda mútua e permitir a criação de organizações de trabalhadores.

Governo de Napoleão III: Decadência do Império

A década de 60 foi marcada pelo início do declínio do Império de Napoleão III. Problemas financeiros e militares, somados a uma forte instabilidade militar e política em toda a Europa, causaram problemas econômicos e políticos para o país, enfraquecendo tanto o Império como o imperador.

Porém, um dos principais motivos que causaram o declínio do Segundo Império foi a Guerra Franco-Prussiana. Napoleão III foi capturado pelo exército prussiano em Sedan. Nesse momento, o Imperador foi obrigado a assinar a capitulação da França e a Assembleia Nacional proclamou sua deposição. Em Paris, o fim do Império foi proclamado e a Terceira República Francesa foi criada, no ano de 1870.