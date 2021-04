‘O Grêmio fez de tudo, ele não quis, deu pra trás na hora H’

Após a vitória do Grêmio sobre o Internacional por 1 a 0 na Arena em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, o técnico Renato Gaúcho deu masi detalhes da negociação frustrada com Santos Borré, atacante do River Plate.

O colombiano, cujo contrato com o River se encerra no meio do ano, tem sido o centro das atenções do mercado sul-americano. Porém, Palmeiras e Grêmio acabaram desistindo da sua contratação depois de longas negociações.

E Renato Gaúcho revelou que conversou pessoalmente com o atacante para tentar recrutá-lo para o tricolor.

“No caso dos números que saíram do Borré. as pessoas têm que entender que ele ia ceder em alguns números que saíram porque o Grêmio não estava comprando o passe do jogador. O salário dele seria normal, até abaixo de alguns jogadores que estão aqui”, disse o técnico.

“Mas o Grêmio tentou de tudo, eu mesmo falei com o jogador lá do Rio de Janeiro há uns 15 dias. Estava quase tudo certo, ele estava dando a palavra dele, o empresário deu a palavra dele. O Grêmio fez de tudo pra trazer o Borré, mas ele que não quis, ele deu pra trás na hora h”, completou.

O Grêmio já trouxe uma contratação de peso em Rafinha. E Renato Gaúcho tranquilizou os torcedores, dizendo que mais reforços virão.

“O torcedor pode ficar tranquilo que estamos no mercado. Não estamos parados, mas não queremos cometer algum tipo de injustiça e contratar o jogador errado”.