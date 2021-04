‘O importante agora é seguir em frente’, diz presidente da Uefa

Após comemorar o recuo do Manchester City em relação à Superliga Europeia, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, fez o mesmo com a decisão tomada pelos cinco clubes ingleses que anunciaram sua decisão posteriormente aos Cityzens. Em comunicado, o dirigente falou em “reconstruir a unidade” do futebol europeu.

– O importante agora é seguir em frente, reconstruir a unidade que este esporte tinha antes e seguir em frente juntos – afirmou Ceferin.

Na terça-feira, o presidente da Uefa deixou as portas abertas para os clubes voltarem atrás em suas decisões e disse que a Superliga foi um erro.

– Esses clubes cometeram um grande erro, mas agora estão de volta, e sei que têm muito a oferecer, não só às nossas competições, mas a todo o futebol europeu – concluiu.

Até o momento, dez dos 12 clubes fundadores da Superliga anunciaram suas desistências. Real Madrid e Barcelona são os únicos que ainda não se pronunciaram.