O Inocente: crítica da série espanhola da Netflix baseada em livro de Harlan Coben

Geralmente a Netflix deixa seus lançamentos principais para a sexta-feira, e não foi diferente dessa vez: chegou ao catálogo uma minissérie espanhola chamada O Inocente, baseada em um romance de Harlan Coben, que se tornou uma espécie de queridinho da Netflix com algumas adaptações de obras suas já tendo sido feitas pela plataforma, como Silêncio na Floresta, por exemplo.

É o tipo de produção que cai no gosto do público que está sempre procurando algum filme ou série com um enorme mistério a ser desvendado, e que tem personagens que se cruzam de forma intrincada para confundir a cabeça do espectador.









A história de O Inocente gira em torno de Mateo. Há nove anos, ele se envolveu em uma briga e se tornou, sem querer, em um assassino. Depois de cumprir sua pena, ele pretende recomeçar a sua vida do zero ao lado de Olivia, com quem se casou.

É hoje! A estreia de “O inocente”, a nova adaptação de Harlan Coben, na Netflix! �� Ninguém escapa do passado. https://t.co/YmxCaWbhhK — Editora Arqueiro (@editoraarqueiro)

Acontece que ele recebe uma ligação através do celular de Olívia durante uma viagem. Essa ligação acaba mexendo com os brios de Mateo, que precisa partir em uma busca frenética para descobrir o que está acontecendo de verdade.

Infelizmente pra ele, a sua inocência vai ser colocada à prova novamente, agora por uma investigadora chamada Lorena, que trabalha em um caso envolvendo um misterioso suicídio. Veja todos os detalhes sobre a série no vídeo acima.