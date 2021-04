“O Inter terá que vender”; sem cerimônia, Herrmann explica realidade financeira do Colorado; déficit de 2020 deve ser milionário

Não é segredo para a torcida do Internacional que a gestão passada, do ex-presidente Marcelo Medeiros, agravou a dívida que o clube já tinha. Segundo a informação do portal GZH, foram R$ 62 milhões de prejuízo em 2017, R$ 9,5 milhões em 2018, outros R$ 3 milhões em 2019 e números ainda maiores em 2020.

Ainda sem ter as contas da temporada passada fechadas, a gestão anterior deixou o clube acreditando ter um prejuízo de R$ 63 milhões, mas por conta da pandemia esse montante poderá chegar até a R$ 90 milhões. Em boa parte, esse problema se deve a ausência de torcedores no Beira-Rio há mais de um ano.

Por isso, o Inter mais do que nunca precisará vender jogadores em 2021. A atual gestão, sob o comando de Alessandro Barcellos, projeta arrecadar cerca de R$ 90 milhões em negociações para deixar a temporada colorada sem déficit (ou seja, sem mais dívidas, mas também sem lucros).

Foto: Ricardo Duarte/Internacional



“O ano passado foi atípico, com pouca arrecadação por conta da pandemia. Esta temporada também já planejamos como se fosse da mesma forma. Por isso, cortes estão sendo feitos. Por exemplo, um corte de R$ 20 milhões no futebol. Desde que chegamos, 16 jogadores saíram do clube“, disse o vice-presidente de futebol do Inter João Patrício Herrmann.

Com nomes como Bruno Praxedes, Yuri Alberto e o garoto Vinícius Tobias na vitrine, o dirigente relatou que vendas precisarão ser feitas ao longo da temporada pois o Inter precisa do dinheiro. “Se chegarem propostas por nossos atletas e os valores agradarem, o Inter terá que vender. Está previsto no orçamento”, concluiu.