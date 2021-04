“O investimento está sendo feito”; Sasha afirma que Atlético tem ‘obrigação’ de vencer o Cruzeiro

O Atlético vive grande fase neste início de temporada 2021. Líder do Campeonato Mineiro, o Galo acumula seis vitórias em sete partidas e inicia mais uma semana de trabalho confiante para o clássico com o maior rival. No próximo domingo (11), a equipe encara o Cruzeiro, em jogo válido pela 9ª rodada, e não quer saber de outro resultado que não seja um triunfo.









Após bater o América-MG, por 3×1, o Galo ainda tem pela frente o Pouso Alegre, na quarta-feira (7), mas as atenções estão voltadas para o final de semana. “Clássico é difícil botar um favorito, mas nosso elenco, sim, é qualificado. O investimento está sendo feito, é um projeto. Então, a gente tem, sim, por estar vestindo esta camisa, a obrigação de vencer“, afirmou o atacante Eduardo Sasha, em entrevista coletiva virtual.

“A gente vai trabalhar forte para isso, sem dúvida nenhuma. São 14, 15 dias falando sobre clássico. A gente tem que estar preparado para isso. Que na próxima semana a gente possa estar aqui comemorando e falando bem do nosso time”, adicionou o camisa 18, que ainda não teve a oportudade de encarar o Cruzeiro com a camisa do Galo.

Contra o América-MG, Nacho Fernández foi decisivo ao marcar duas vezes (Foto: Alessandra Torres/AGIF)



“Ansiedade e expectativa de jogar um clássico pela primeira vez. A gente sabe da importância, vale muita coisa, é um jogo à parte. Então, a gente tem que se preparar da melhor forma possível para entrar e buscar impor o jogo, assim como a gente vem fazendo. É claro que tem o jogo no meio de semana, não podemos esquecer, mas clássico é clássico. A gente vai trabalhar bem na semana para chegar no domingo e sair com a vitória”, completou.

O atacante foi contratado pelo Atlético em agosto de 2020, enquanto o último clássico entre as duas equipes foi disputado em março do ano passado. Na oportuidade, também pelo Mineiro, o Galo bateu o Cruzeiro por 2×1, com gols de Igor Rabello e Otero. O rival, que não conseguiu subir para a Série A no Brasileirão, passa por momentos complicados, com crise financeira e esportiva.