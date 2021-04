o jogador que Ceni sonhou como reforço para acabar com problemas críticos do time, revela jornalista

Com 10 gols sofridos nos últimos cinco jogos da equipe, o Flamengo sofre com problemas no setor defensivo. E o treinador Rogério Ceni tenta resolver não só com posicionamento, mas com reforços.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o comandante chegou a pedir a contratação de Juan Quintero, que atualmente defende o Fortaleza. E o nome do atleta chegou de uma maneira curiosa.

O agente que representa o colombiano é homônimo de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Acontece que o cartola rubro-negro acabou envolvido em uma ‘fake news’ sobre agenciamento de jogadores para o clube, algo que não procede.

Depois de descartado qualquer envolvimento do vice de futebol com uma empresa que trabalha com atletas e se tratar apenas de uma confusão com nome e sobrenome iguais, o empresário de Quintero foi questionado se em algum momento ele havia negociado com o Flamengo. E revelou que o jogador do Fortaleza, a pedido de Rogério Ceni, entrou no radar dos cariocas.

No entanto, a negociação não evoluiu, com Quintero permanecendo no Fortaleza. O atleta está com 26 anos e caiu nas graças do torcedor logo na primeira temporada.

Pelo lado do Flamengo, Rogério Ceni tem os seguintes zagueiros à disposição: Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana e Gabriel Noga, além de Willian Arão, que atua no setor desde o fim da temporada passada e tem sido titular absoluto.