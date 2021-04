O jogador que encanta Guardiola mesmo longe do Manchester City por personalidade: ‘Significa muito’

Nesta última quarta-feira (14) o Manchester City voltou a vencer o Borussia Dortmund por 2 a 1, desta vez no jogo de volta das quartas de final da Champions League, no Signal Iduna Park, na Alemanha, e se classificou para as semifinais da competição. Após eliminar o clube alemão, o técnico Pep Guardiola foi só elogios a um jovem jogador da equipe rival na entrevista coletiva.

Autor do primeiro gol da partida de volta, aos 15 minutos do 1º tempo, o meia Jude Bellingham entrou para a história da Liga dos Campeões e, com apenas 17 anos, se tornou o jogador inglês mais jovem a marcar na competição. E a sua atuação chamou atenção de Pep.

“Ele é tão bom para os seus 17 anos… é um jogador fantástico. Houve um momento em que não recebeu a bola dos zagueiros e depois gritou com eles e exigiu a bola. Aos 17 anos isso significa muito”, começou por dizer o espanhol.

“Falei com o seu treinador, Edin Terzic, e ele me disse ‘o que viram nestes dois jogos é o que ele faz em cada treinamento”, concluiu.

Revelado pelo Birmingham, da Inglaterra, Bellingham chegou ao Dortmund no início da atual temporada, após se destacar na Terra da Rainha. Pelo clube alemão, tem três gols marcados em 39 jogos e apesar da pouca idade já é titular absoluto da equipe.

Já o City, que segue vivo na Champions League, agora encara o Paris Saint-Germain, que deixou para trás o atual campeão Bayern de Munique, na semifinal. O jogo de ida será no próximo dia 27, no Parque dos Príncipes, na capital da França.