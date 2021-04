O Judaísmo: tudo sobre esse assunto!

O Judaísmo: aquilo que você precisa saber!

O Judaísmo é uma das três grandes religiões monoteístas do mundo, ao lado do Cristianismo e do Islamismo.

A religião pode aparecer em qualquer prova de história, principalmente associada aos seus principais marcos históricos.

O Judaísmo: Definição

O Judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta de toda a história da humanidade. Assim, podemos afirmar que essa religião existe há mais de três mil anos.

O Judaísmo: Os hebreus na História

O Judaísmo foi criado quando Abraão recebeu de Deus a ordem de abandonar o politeísmo e migrar para Canaã (Palestina), por volta do ano de 1800 a.C. Posteriormente, o neto de Abraão teria os doze filhos que originaram as doze tribos do povo judeu. Os hebreus, ainda, teriam sido escravizados no Egito. Em terras egípcias, os judeus seriam escravizados. Sua libertação aconteceria somente anos depois, com Moisés, que guiaria os judeus em uma travessia de volta à Palestina.

Anos depois, dez tribos das doze surgidas desapareceriam e somente duas continuariam a existir. Essas duas dariam origem ao reino de Israel e o reino de Judá. Em tempos posteriores, os dois reinos seriam dominados primeiro pelo Império Babilônico e, mais a frente, pelo Império Romano.

Por fim, o último episódio marcante da história judaísmo acontece em 1948, em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial e pós-Holocausto, o judaísmo se fortaleceria com a criação do estado de Israel.

É válido destacar que o judaísmo, enquanto religião e parte da cultura hebraica, sobreviveu em meio a tantas diásporas graças a tradição literária dos hebreus, que narravam suas histórias e costumes em seus livros, além dos textos que existiam nas Sagradas Escrituras (Antigo Testamento).

O Judaísmo: Características

O Judaísmo, quando comparado ao Cristianismo e ao Islamismo, as outras duas grandes religiões monoteístas, é aquela que possuiu o menor número de fiéis. Além disso, a maior parte dos que praticam a religião vivem na América do Norte e no recém-criado Estado de Israel.

Na tradição judaica, Deus teria realizado um pacto com os hebreus, elegendo-os como o povo que deveria desfrutar da Terra Prometida, ou seja, da palestina. Essa ideia seria ainda mais reforçada, segundo o judaísmo, pelo episódio em que as Leis divinas são reveladas para Moisés no Monte Sinai.

A sinagoga é o templo do judaísmo e tem como principal função aquela de reunir os fiéis para a prática de leituras dos textos sagrados, sob a orientação de um sacerdote, chamado de rabino. O Torá, palavra que significa “ensinamento”, contém os textos sagrados dos judeus e corresponde aos 5 primeiros livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.

O judaísmo, como já afirmado, é uma religião monoteísta. Sua entidade absoluta do judaísmo, Javé ou Jeová, é o criador onipotente, onisciente, onipresente de tudo o que existe. Os judeus utilizam o idioma hebraico para se comunicar com o seu Deus.

Os judeus praticam alguns sacramentos. Entre eles, podemos citar Entre os a circuncisão (Brit milá), realizada nos recém-nascidos do sexo masculino, o rito de passagem à Maioridade (B’nai Mitzvá), o casamento e o luto.

Além disso, podemos afirmar que a Páscoa é uma das principais datas para os judeus, uma vez que é quando se comemora a libertação do povo judeu no Egito, que ocorreu em 1300 a.C..