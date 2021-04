O Macartismo: caça às bruxas e o anticomunismo

O Macartismo: tudo sobre esse tópico

O termo Macartismo se refere à perseguição da ideologia comunista realizada pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria.

O assunto é extremamente cobrado nas principais provas do país, especialmente ao lado de seu contexto e de algumas ligações com a atualidade.

O Macartismo: Introdução

O Macartismo é a tradução para o português da expressão em inglês McCarthyism, que foi originada a partir do nome do senador americano Joseph McCarthy, idealizador do movimento.

O termo se refere à intensa perseguição política contra o comunismo no país realizada durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos, nessa época, utilizara diversos métodos de censura, difamação, acusações de traições e subversões e o impacto negativo na vida dos denunciados.

O Macartismo: Contexto Histórico

O senador republicano Joseph McCarthy foi o autor de uma série de projetos de leis anticomunistas, além de ser considerado o idealizador da “caça às bruxas”, ou seja, caça aos comunistas, no período. Seu mandato ocorreu durante o contexto da Guerra Fria, em que a polarização política e ideológica do mundo estava em evidência. A ideologia criada por McCarthy provocou a criação de novas tensões nas relações entre EUA e URSS.

Outro fator relevante que ocorreu no mesmo período e que pode explicar a grande difusão do Macartismo foi a Doutrina Truman, nome da política externa do presidente Harry Truman, que levou a conflitos como a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, impactaram fortemente todo o mundo na época.

O Macartismo: Características

Entre as características do Macartismo, podemos destacar as acusações de comunismo infundadas contra indivíduos dos mais variados grupos. Por exemplo, atitudes como participação em passeatas ou apoio de políticas do Governo Roosevelt poderiam ser vistas como suspeitas e se tornar alvo da patrulha anticomunista, levando à perseguição política e o desrespeito aos direitos humanos.

Ainda, podemos citar como características dessa ideologia:

manipulação midiática anticomunista

práticas indiscriminadas de interrogatórios

uso de delatores e espionagem

intimidação para obter confissões

criação das listas negras que marcavam os perseguidos como traidores

O Macartismo: A Caça às Bruxas

O Macartismo originou, ainda, a “caça às bruxas”, ou seja, a perseguição de todos aqueles que fossem suspeito de simpatizar com a ideologia comunista. O nome é uma referência à perseguição feita pela Igreja as mulheres consideradas bruxas, durante a Idade Moderna.

Entre os nomes dos acusados podemos citar até mesmo aqueles de figuras públicas muito famosas na época, como Charlie Chaplin, Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer e Edward U. Condon.