O match perfeito: descubra como fazer cada tipo de peixe

Com a internet, é possível descobrir mil possibilidades de receitas para cada alimento. Apesar da variedade, esse excesso de informação pode causar confusão, principalmente quando o assunto é peixe. Afinal, como preparar cada espécie?

O peixe é um ingrediente muito versátil, nutritivo e que possibilita uma refeição rápida e cheia de sabor. Para tirar as dúvidas sobre preparo e apresentar o match perfeito, o gerente comercial da Costa Sul Pescados, de Navegantes, Santa Catarina, Geraldo Neves, separou algumas opções para preparar em casa. Confira:

O salmão pode ser servido cru, muito apreciado na culinária japonesa. Ele tambpem pode ser servido grelhado, defumado ou assado. Para os acompanhamentos, você pode optar por verduras, batatas e laranjas ao forno, purê de batatas, aspargos e até frutas secas.

Saudável e com uma infinidade de acompanhamentos, como legumes cozidos no vapor, purê e batatas doce, o peixe pode ser preparado no forno, grelhado ou assado.

Frito, assado, cozido, ensopado ou grelhado, o Bacalhau pode ser servido com saladas, batatas, ovos, brócolis, alho-poró e abobrinha.

A tilápia pode ser frita, cozida, grelhada ou assada. É um peixe versátil e muito preparado por quem busca uma alimentação mais nutritiva e saudável. Pode ser degustada com batatas, castanhas, salsa e limão, e até com ingredientes tradicionais, como o arroz.

Saborosa e muito saudável, a Lula pode ser servida como petisco, prato principal ou acompanhamento. O preparo pode variar entre cozida, a vapor e frita.

Prepara grelhada, assada ou no vapor, a Corvina pode compor pratos com caldos e molhos, como moqueca e ensopados, e até opções com legumes ao forno.

O Dourado pode ser preparado no forno, com batatas e molho, e até em uma peixada ou moqueca. Entre os preparos do peixe na cozinha, está o frito, grelhado ou na chapa.