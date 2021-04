O megacontrato de Neymar que pode ajudar PSG após pressão em Mbappé por renovação

Contando com dois dos nomes mais caros do futebol mundial, o Paris Saint-Germain tem em mente um plano ousado para manter Kylian Mbappé e Neymar por mais um bom tempo na França. E o brasileiro pode ajudar a ‘novela’ com o francês ter final feliz.

De acordo com informações do diário L’Equipe, da França, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube parisiense, estaria pressionando Mbappé a assinar o contrato de renovação. O vínculo do atacante tem duração atualmente apenas até junho de 2022.

Por outro lado, a imprensa francesa dá a negociação como ‘conturbada’, uma vez que o garoto prodígio é alvo do Real Madrid para a próxima temporada e poderia deixar o Paris Saint-Germain. Mas, a tendência é que Al-Khelaifi faça jogo duro para manter Mbappé no clube.

No caso de Neymar, a situação é ainda mais ousada por parte do Paris. O L’Equipe informa que o clube deve oferecer um vínculo a Neymar por novas cinco temporadas, segurando o craque na França até junho de 2027. O ‘fico’ do brasileiro é uma carta na manga para que Mbappé fique no clube.

Nesta semana, após a classificação do PSG em cima do Bayern de Munique nas quartas de final da Uefa Champions League, Neymar foi breve a respeito de uma possível renovação de contrato com o clube.

“Isso (renovação com o PSG) não é mais assunto. Óbvio que me sinto muito à vontade e em casa aqui no PSG. Me sinto mais feliz do que tava antes”.