“O melhor do futebol brasileiro”; Viña, do Palmeiras, fica encantado por titular do Flamengo

O Flamengo segue treinando no Ninho do Urubu visando o confronto contra o Madureira, na próxima segunda-feira (05), pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro fez uma ótima partida diante do Bangu na primeira partida com os titulares e já empolgou a Nação, que espera um time ainda melhor nos próximos confrontos.









Rogério Ceni segue preparando os jogadores visando o duelo contra o Palmeiras, pela final da Supercopa do Brasil, no próximo dia 11. Por falar no clube paulista, o lateral-esquerdo Viña encheu a bola do Arrascaeta em entrevista e disse que o uruguaio é o melhor jogador do futebol brasileiro.

“O melhor do futebol aqui no Brasil é Giorgian De Arrascaeta“, disse em entrevista que foi transmitida pelo portal “Sport890”.

Os dois são amigos de longa data e, mesmo atuando em times rivais, nunca deixaram isso interferir entre eles. A tendência é que essa final seja um grande jogo, já que reúne as duas equipes mais vencedoras dos últimos anos.

Arrasca fez um golaço já na primeira partida da temporada e é no camisa 14 que a Nação deposita enorme esperanças para o clube continuar buscando títulos na temporada. O principal desejo dos torcedores é a Copa Libertadores da América.