“O meu desejo é estar em campo”; sem descanso, Marcos Felipe se coloca à disposição para encarar a Portuguesa, pelo Cariocão

Após conquistar uma grande e valiosa vitória fora de casa, contra o Santa Fe, na Colômbia, pela Libertadores, o Fluminense voltou ao Brasil e rapidamente precisa mudar o foco. Neste domingo (2), o Tricolor começa a decidir uma vaga na grande final do Campeonato Carioca contra a Portuguesa-RJ.

Ainda não foi definido pela comissão técnica de Roger Machado qual o time entrará em campo, visto que na semana que vem o Flu volta a campo pela Libertadores, dessa vez contra o Junior de Barranquilla. Mas o goleiro Marcos Felipe já se colocou à disposição para atuar pelo estadual.

“Eu sempre me coloco à disposição. Amanhã (sexta-feira) é conversar com o professor Roger, ver qual vai ser a opinião dele, porque ele é o comandante. Mas o meu desejo é com certeza de estar em campo para poder ajudar a equipe nesse primeiro jogo da semifinal”, disse o goleiro que foi um dos destaques da vitória na Colômbia.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Em entrevista para o site GE.com, o goleiro também falou sobre a renovação de contrato. “Meu empresário tem me deixado muito fora dessa conversa, tenho focado mais dentro de campo mesmo. Ele não tem me passado nada, a única coisa que ele falou foi ‘estou conversando’, mas de resto, não me passou mais nada. Me deixou bem fora dessa parte contratual”.

Por fim, mostrou confiança na conquista do título da Libertadores da América. “Eu acredito que o Fluminense tem totais condições de conquistar o título. Nosso grupo se fortaleceu muito e está bastante unido. Espero que a gente conquiste”, concluiu.