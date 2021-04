O não vacinado no Vietnam está mais seguro que o vacinado no Brasil?

É com grande satisfação e euforia que temos recebido a notícia da aceleração da vacinação no Brasil. Há o vislumbre de que finalmente poderemos nos livrar do mal da pandemia que interfere diretamente no dia a dia. Mas será mesmo?

Um artigo da revista científica Nature (uma das mais respeitadas) traz o título traduzido: “Cinco razões pelas quais a ‘imunidade de rebanho’ é provavelmente impossível”. Um dos principais motivos é que a “imunidade de rebanho” não é uma linha de chegada, mas um estado temporário e dinâmico, que sofrerá ameaças constantes das novas variantes e da queda natural da imunidade (gerada por infecção ou pela vacina) que ocorre ao longo do tempo. E mesmo assim, ainda não há garantia de que as vacinas serão capazes de induzir a “imunidade de rebanho” (mesmo que temporariamente) já que a eficácia para prevenir a transmissão ainda não está clara.

Quais são as alternativas?

Então não há saída? Claro que há. O Vietnam está com 0,05% da população vacinada. Nova Zelândia, 1,4%. Coréia do Sul, 1,7%. Austrália, 2,6%. E não estão com pressa de vacinar. Isso porque são países que encontraram formas sustentáveis de controlar a circulação viral. Além das conhecidas medidas de uso de máscaras, distanciamento físico e higienização das mãos, esses países fizeram duas medidas chave para evitar os temidos lockdowns: testagem em massa de verdade e controle de fronteiras.

A testagem em massa não é simplesmente aumentar o número de testes. Isso é consequência. O segredo é ampliar a indicação do teste. Amplificar testes objetivando somente diagnóstico de casos suspeitos têm efeito muito pequeno na transmissibilidade. Ampliar indicação, incluindo teste em contatos de casos confirmados e até com teste regular em assintomáticos de alto risco faz com que a capacidade de identificação de transmissores seja de forma mais rápida, ocorrendo a redução da transmissibilidade. Para esses objetivos, testes rápidos de antígeno, mesmo que menos sensíveis para fins diagnósticos, permitem a ampliação da indicação e rapidez do resultado. No fim das contas têm maior sensibilidade populacional e são mais adequadas para redução da transmissibilidade.

O controle de fronteiras é feito através da quarentena e testes em 100% dos indivíduos que chegam de outros países. Lembrando que a variante P.1, oriunda do Amazonas, foi identificada no Japão, através de teste nos viajantes brasileiros que partiram de Manaus.

Respondendo ao título do artigo: de acordo com o Institute for Health Metrics and Evaluation, o Vietnam possui uma estimativa de 0,02 casos/milhão de habitantes, sem vacinação. Estima-se que o Brasil esteja com 120 casos/milhão de habitantes, ou seja, há uma chance 6000 maior de estar com o vírus no Brasil comparado ao Vietnam.

Considerando que as vacinas Coronavac e Aztrazeneca reduzem em 50,4% e 62% respectivamente as chances de infecção sintomática, o benefício gerado pela vacina é infinitamente inferior ao risco aumentado de exposição que existe atualmente no Brasil. Antes de brigar por vacina, deveríamos nos indignar por não estar na situação que o Vietnã está.

***

Bernardo Almeida, colunista do TecMundo, é médico infectologista e Chief Medical Officer da Hilab, health tech que desenvolveu o Hilab, primeiro laboratório descentralizado usando testes laboratoriais remotos. É médico especialista em infectologia pela Universidade Federal do Paraná, com residência médica em clínica médica e medicina interna no Hospital de Clínicas – UFPR e em infectologia no Hospital de Clínicas – UFPR, mestrando da UFPR em medicina interna, área de doenças Infecciosas – Epidemiologia das síndromes respiratórias agudas graves em adultos. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em clínica médica e doenças infecciosas e parasitárias, e participa de grupo de pesquisa na área de vírus respiratórios.