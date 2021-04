O ‘novo Fernandinho’ que encanta Guardiola para próximo ciclo do Manchester City

Com a saída no final de temporada de Fernandinho, o Manchester City está atrás de um substituto para o volante brasileiro.

De acordo com o jornal belga “Voetbal24”, uma das opções de Pep Guardiola é Sander Berge, um meio-campista do Sheffield United.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!