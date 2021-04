O “novo Neymar” vai jogar pelo Manchester City

O jovem atacante brasileiro Kayky vai mesmo jogar no Manchester City a partir do ano que vem. Por esse motivo, nesse texto, nós da Betsonly, site onde você encontra as melhores casas de apostas do mercado, falaremos um pouco mais sobre esse futebolista promissor. O atleta do Fluminense, só subiu para o profissional do time das Laranjeiras nesse ano, mas já vem impressionando a todos com sua qualidade técnica, sua velocidade e sua capacidade de driblar os adversários. Por esse motivo, seu estilo de jogo vem sendo comparado ao do craque Neymar e o garoto já ganhou, por parte da imprensa, a alcunha de “novo Neymar”.

O jogador só marcou dois gols em sua carreira profissional, mas sua qualidade com a bola nos pés já vem chamando a atenção dos clubes europeus desde quando ele ainda estava na base do Fluminense. Parte da chamada “Geração dos Sonhos”, Kayky foi campeão brasileiro sub-17 em 2020, pelo clube das Laranjeiras, e foi um dos jogadores daquela equipe que subiu para o time profissional do Fluminense.

Clube que busca “fortalecer” e dar mais “volume” a seu time, afim de enfrentar a maratona de jogos e de dar conta de ser competitivo nas diversas competições que a equipe jogará nesse ano. Por esse motivo, os garotos da base, provavelmente, terão chances de mostrar serviço. Principalmente, no Campeonato Carioca, já que o clube das Laranjeiras começará a disputar a Libertadores (competição que é prioridade para a maioria dos clubes brasileiros) já no próximo dia 22 de abril e, também, a Copa do Brasil, em data ainda a ser definida pela CBF.

No dia 11 de março, Kayky foi manchete nos principais jornais e programas esportivos do Brasil após marcar um golaço (em que driblou toda a defesa do time adversário) contra o Macaé, em uma partida válida pelo Campeonato Carioca. No dia seguinte, a imprensa brasileira e européia começou a reportar que o talentoso futebolista havia sido vendido ao Manchester City pela quantia de €15 em uma transação que envolveu, ainda, outro “garoto prodígio” o meio-campista congolês-naturalizado brasileiro, Metinho. A notícia da negociação foi confirmada pelo famoso jornalista esportivo italiano Fabrizio Romano, que costuma ser referência quando o assunto é transferências futebolísticas na Europa.

Kayky deve ainda terminar o ano jogando pelo Fluminense e só deve desembarcar na terra da rainha em 2022. Isso porque, o jovem atleta ainda não completou 18 anos de idade, o que dificulta, um pouco, sua ida direta para um clube europeu. Por isso, também, Kayky deve começar sua trajetória na Inglaterra jogando nos times de base do Manchester City. Provavelmente, jogando a Premier League 2 ou mesmo a U18 Premier League. Isso, também, porque Pepe Guardiola (técnico do City) quer que o jovem atacante passe por uma adaptação ao futebol inglês antes de ter uma oportunidade na equipe principal dos Citizens. É até, possível, que Kayky seja emprestado a outros clubes menores antes de ter a chance de jogar pela equipe de Manchester. Até porque, o City tem, atualmente, um dos times mais fortes do mundo e chegar a equipe principal não é nada fácil para ninguém.

De qualquer forma, as atuações recentes de Kayky demonstram que o garoto tem, sim, talento para conseguir deslanchar na Europa. Seu potencial parece ser enorme e, se ele souber como manejar sua carreira e for bem orientado, podemos ouvir falar bastante desse jovem promissor nos próximos anos. O céu parece ser o limite para o talentoso atacante.