Um dos grandes ídolos da história do Corinthians, Neto, que hoje é apresentador da Bandeirantes, descartou ser treinador, mas cravou que tem outros planos em mente envolvendo o Timão no futuro.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Em seu canal no YouTube, respondendo algumas perguntas dos seguidores, Neto cravou que será o próximo presidente do Corinthians.

“Eu não tenho vocação para ser treinador, nunca vou ser. Minha vocação é para ser presidente do Corinthians e é isso que eu vou ser. O próximo presidente do Corinthians sou eu”, disse.

Neto, ex-jogador e ídolo do Corinthians Mauro Horita/Agência Corinthians

Neto deixou seu nome marcado no futebol na década de 90. Além do Corinthians, o ex-meia também é ídolo do Guarani. Pelo Timão, entrou em campo 212 vezes e marcou 79 gols. Já pelo Bugre foram 199 partidas e 52 gols.

play 3:34 O jornalista acredita que o chileno foi mais ídolo que o argentino no Brasil

Pelo Alvinegro, levantou os títulos do Campeonato Brasileiro de 1990, a Supercopa do Brasil de 1991 e o Campeonato Paulista de 1997.