‘O público teria pago com gosto para ver o espetáculo do craque’

O jornal Le Parisien gostou bastante da atuação de Neymar na derrota por 1 a 0 do PSG para o Bayern, nesta terça-feira, que classificou os franceses para a semifinal da Champions League.

Crítico costumaz do brasileiro, desta vez o diário deu o braço a torcer e deu uma nota 7 ao atacante, a 3ª maior da equipe (atrás só do 8 de Gueyé e do 7,5 de Danilo Pereira).

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O veículo aplaudiu a grande partida do camisa 10 e exaltou seus diversos belos lances na partida contra o gigante alemão.

“O público teria pago com gosto por um lugar no Parque dos Prícipes para ver o show do craque brasileiro”, definiu.

“Inspirado desde o apito inicial, Neymar multiplicou dribles para chegar várias vezes em condição de marcar. Infelizmente para e ele e para o PSG, ele acertou a trave três vezes, e Neuer ainda o parou em outras oportunidades”, seguiu.

Neymar, do PSG, disputa jogada com Neuer, do Bayern, pela Champions EFE

“No segundo tempo, ele não apareceu com tanto destaque, mas ainda deu um passe genial para Mbappé marcar, aos 35 minutos. Novamente para seu azar, Kimmich salvou em cima do lance”, finalizou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O PSG se classificou à próxima fase da Liga dos Campeões pelo critério de gols marcados fora de casa.

Isso ocorre porque, na partida de ida, o Paris ganhou por 3 a 2 na Alemanha. Dessa forma, o placar agregado ficou em 3 a 3, mas os fraceses marcaram duas vezes como visitantes, enquanto os bávaros anotaram apenas uma.

Agora, o Paris aguarda o sorteio da Uefa para saber quem será seu próximo adversário na semifinal.





O clube da capital francesa vai em busca de seu 1º título continental.