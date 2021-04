O que é a UniPROF?

A UniPROF, também chamada de Universidade da Profissão, nada mais é do que uma escola de Cursos Profissionalizantes de Ensino à Distância.

A empresa é uma startup que oferece para você cursos profissionalizantes de formação rápida e com validade estabelecida com os principais players do mercado.

Você receberá seu diploma com selos de nomes importantes do segmento e poderá atuar profissionalmente hoje mesmo.

Mas porque investir em cursos profissionalizantes?

Cursos Profissionalizantes

Já falamos em outra matéria em nosso site sobre “como um curso profissionalizante pode mudar a sua vida“.

Cresce a cada dia o aumento da procura por cursos profissionalizantes. Esta modalidade de ensino tem sido muito procurada, pois permite que as pessoas entrem mais preparados para o mercado de trabalho e mais rápido, uma vez que o curso tem formação mais prática e uma carga horária menor do que cursos técnicos ou de graduação.

Desta forma, enquanto você demoraria 4 anos por exemplo para terminar um curso de graduação, um curso profissionalizante você pode fazer em até 30 dias.

Além do mais, o investimento dos cursos profissionalizantes é muito menor, possibilitando acesso a um maior número de pessoas.

Este é exatamente o papel da UniPROF.

Conheça a UniPROF

A UniPROF é uma plataforma de cursos em Educação à Distância, também chamado de EAD.

A plataforma com metodologia de formação contínua que atua com profissionais altamente qualificados, disponibilizando aos seus usuários diversos cursos profissionalizantes.

Além disso, a UniPROF possui parceria com diversas universidade, associações, sindicatos, fundações e escolas, oferecendo aos seus alunos certificados válidos emitidos por profissionais de vasta experiência profissional.

Os cursos disponibilizados possui valor acessível a todos os bolsos, ampliando o acesso a várias classes sociais e, assim, possibilitando que todo o cidadão tenha a possibilidade de especializar-se profissionalmente para o mercado de trabalho.

Confira abaixo as modalidades de cursos oferecidos pela plataforma.

Quais cursos são oferecidos na UniPROF?

Na UniPROF você encontrará cursos nas seguintes áreas:

Saúde e Beleza

Segurança do Trabalho

Educação

Carreira e Sucesso

Tecnologia

Gastronomia

Como realizar o cadastro?

Para realizar o cadastro é muito simples.

Basta entrar na plataforma clicando aqui.

Crie sua conta gratuitamente e matricule-se no curso desejado.

Blog da Profissão

Além dos cursos ofertados, na plataforma da UniPROF você encontrará um conteúdo de alta qualidade no Blog da Profissão.

Nesta secção da plataforma é disponibilizado diariamente textos informativos de variados temas, em especial sobre as profissões que de destacam no mercado de trabalho.

Vale a pena conferir.

Agora que você já está por dentro das diversas oportunidades que a UniPROF pode lhe fazer, que tal investir no seu curso profissionalizante.

Além disso, vale lembrar que, além da UniPROF, diversas outras plataformas oferecem cursos profissionalizantes que te proporcionarão entrar no mercado de trabalho de forma mais rápida e bem preparado.

Confira algumas opções já mencionadas em nosso site:

Essas são apenas algumas das diversas opções disponíveis no mercado.

Vale a pena você procurar pela que mais de adequa ao seu perfil profissional e investir em sua qualificação.

