O que é autogestão? Como aplicá-la nos estudos?

Compreender o que é autogestão e como incluí-la na sua rotina de estudos é de suma importância se o seu desejo é atingir novos patamares em sua faculdade ou vida profissional. Com a autogestão você aprende, de fato, a gerir o seu tempo e as suas atividades, criando um fluxo de estudo/trabalho que realmente engrandeça a sua vida.

Mas como construir uma rotina tão bem estruturada? Por onde começar? Como praticar a autogestão de maneira eficiente? As dúvidas são muitas, nós sabemos! Mas vamos lhe ajudar a respondê-las no decorrer deste artigo. Acompanhe.

O que é autogestão e como aplicá-la nos estudos

Quando nascemos, nós temos o cuidado e o amparo de nossos pais à nossa disposição. São eles que passam a gerir a nossa vida, criando uma rotina de sono e alimentação para nós.

Mais tarde, no decorrer da infância, começamos a ter as “tias” da escola para ditar e gerir o nosso tempo. São elas que dividem as nossas aulas, o nosso horário de lanche e introduzem as primeiras tarefas de casa.

Conforme crescemos, chegamos à adolescência. Nessa idade, começamos a ter um pouco mais de liberdade e independência em alguns aspectos, porém, ainda estamos rodeados de adultos que gerem o nosso tempo e as nossas atividades.

Até que, enfim, chegamos à vida adulta. Nessa etapa, teremos que aprender a lidar com o nosso tempo, nossas responsabilidades, estudos, tarefas, etc. Mas nem sempre estamos prontos para isso. A impressão que temos, muitas vezes, é que essa necessidade de autogestão surgiu da noite para o dia, e por isso costumamos nos sentir perdidos.

Antes, a gestão era externa, vindo de “figuras de autoridade” que estavam em nossa volta. Agora, ela é interna, e é isso que o auto significa na palavra “autogestão”. Sendo assim, a autogestão nada mais é do que o ato de pôr em prática o seu próprio controle interno, onde você organiza e pratica atividades por conta própria, sem ninguém “pedindo” ou “mandando”.

Mas como criar uma rotina realmente promissora? Como aprender a ser o seu próprio líder, e assim gerir a própria vida e, nesse caso, os próprios estudos? Vejamos agora as nossas considerações:

1- Saiba aonde você quer chegar e inspire-se em um mentor

Saber o seu objetivo é de suma importância para conseguir aplicar a autogestão no seu dia a dia. E para torná-la ainda mais eficiente, procure encontrar um mentor que possa lhe ajudar.

Você não precisa contratar alguém para isso, mas pode simplesmente acompanhar uma pessoa que você admira, pelas redes sociais mesmo, para ver quais direcionamentos ela sugere, e assim, ter uma “luz” sobre as possibilidades diante de você.

Sendo assim, se você quiser aprender inglês, por exemplo, siga um mentor/conteúdos relacionados a isso e comece a traçar o seu plano para chegar aonde você quer chegar.

2- Comece a caminhar com passos pequenos e metas concisas

Compreendido o objetivo final e percebida algumas características em pessoas da área, comece a traçar as suas pequenas metas e os seu pequenos passos.

Com isso você terá subsídios para sair em busca dos seus objetivos todos os dias, pondo em prática as “pequenas coisas” que, lá na frente, se tornarão gigantes!

Aqui você deve traçar metas práticas, do que você deve fazer, todos os dias, para atingir o objetivo maior. Vale usar ferramentas de autogestão, como as Metas SMART.

3- Desenvolva as suas habilidades e pense racionalmente sobre o que deve ser concluído

À medida em que você vai concluindo as suas tarefas e pequenos objetivos, comece a desenvolver as suas habilidades e pense racionalmente sobre o próximo passo.

Exemplo: Se você quer melhorar cada vez mais no inglês, comece a comprar livros no idioma para treinar também nas horas livres. Assim, você vai concluindo os passos de forma estruturada e sempre pensando em novas maneiras de aprimorar o próximo passo.

4- Respeite o seu desenvolvimento e o seu tempo

Ao mesmo tempo em que você deve sempre pensar em estratégias de impulsionar os seus resultados, lembre-se de não “forçar” a situação. É preciso seguir um fluxo de aprendizagem que respeite o que é a autogestão inteligente, ou seja, que seja baseado em uma gestão que acompanhe os seus limites, o seu tempo de aprendizagem e respeite os seus resultados.

Em outras palavras, fuja do perfeccionismo nos estudos e vá crescendo com os seus erros, dentro do tempo disponível para isso.

5- Compreenda a necessidade de pequenas pausas na rotina

A autogestão não está associada com a pressa. Mas sim, ela trabalha de uma forma que você possa garantir a sua qualidade de vida, sabendo em quais momentos pode deixar os estudos “de lado” para focar na família, nos amigos, no relacionamento e em um hobby, por exemplo.

A sobrecarga de atividades pode levar ao esgotamento psicológico e, nesse caso, a sua autogestão pode ficar comprometida. Por isso, respeite o seu tempo, os seus limites, estabeleça metas saudáveis e dentro de um tempo hábil e dê um passo de cada vez. Você não precisa “chegar lá” da noite para o dia!