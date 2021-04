O que é comendador? Entenda por que José Alfredo é chamado assim em Império · .

Mais do que ocupar o papel principal de Império, o comendador José Alfredo marcou uma geração de espectadores que cobiçavam sua ambição, poder e elegância. Sempre de preto, o empresário não deixa dúvida sobre o respeito que impõe aos outros personagens. A trama da novela das nove, no entanto, não explica o que é comendador, título do galã interpretado por Alexandre Nero.

Mesmo aparecendo como um nome alternativo do protagonista, comendador não é uma profissão ou cargo. Na verdade, o título é dado para quem se destaca em sua área e é homenageado pela chamada Ordem de Honra ao Mérito.

No caso de José Alfredo, o reconhecimento veio pelo seu talento nos negócios. Afinal, o pernambucano chegou ao Rio de Janeiro sem emprego e se tornou um empresário de sucesso ao longo da trama.

“Desde o século 19, o título é muito distribuído para homens que têm uma ascensão em suas carreiras, principalmente comerciais. São homens que vêm ‘do nada’ e acabam conquistando esse status”, destaca Victor Missiato, doutor em História e professor do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília.

Não existe nenhum teste ou conquista que faça alguém estar pronto para ser comendador. A decisão de dar essa homenagem é do conselho dessas ordens, formado, em geral, por políticos ou militares.

Entre as organizações que nomeiam mais comendadores pelo Brasil, algumas só dão homenagens a pessoas que trabalham em uma área específica, caso da Ordem do Mérito Cultural. A maioria delas é mais abrangente e reconhece qualquer cidadão considerado digno de merecimento.

Além de comendador, outros títulos podem ser dados por estas ordens para uma pessoa, como Cavaleiro, Oficial, Grande-Oficial e Grã-Cruz.

Anel do comendador

Ainda quando era interpretado por Chay Suede, José Alfredo já ostentava seu anel de prata com uma pedra de ônix. A joia era o amuleto do galã, que se tornou milionário e dono da Império.

Apesar de ser um adereço muito importante para o Comendador, a joia não tem relação com esse título. Em geral, comendadores recebem uma medalha que pode ser usada como um broche em cerimônias.

Comendadores famosos

O milionário interpretado por Alexandre Nero fez tanto sucesso que nunca foi esquecido pelo público. Sua obstinação, poder e virilidade são características que fazem todo mundo querer ter –ou ser– seu próprio comendador.

Mesmo parecendo uma tradição antiga, existem muitos comendadores famosos na vida real. Entre as celebridades que já ganharam essa homenagem, estão:

Aguinaldo Silva, dramaturgo

Carlinhos de Jesus, dançarino

Dedé Santana, humorista

Fernanda Montenegro, atriz

José de Abreu, ator

Patrícia Pillar, atriz

Silvio Santos, apresentador

