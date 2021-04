O que é e como funciona o Servidor Apache

Os servidores são as máquinas responsáveis por fornecer as informações dos sites e serviços que acessamos pela internet, de modo que, são os computadores e sistemas que armazenam as informações que são acessadas sempre que o usuário faz uma requisição por meio de navegadores e serviços online.

O que é Servidor Apache?

Além de sistemas operacionais dedicados, os servidores utilizam softwares que fazem a interface entre o servidor e o usuário, e é exatamente para esta finalidade que o software Apache foi desenvolvido.

O software é extremamente popular entre os desenvolvedores web, se tornando um dos mais utilizados em todo o mundo. O Apache é um software extremamente competente e versátil, e mesmo sendo utilizado inclusive pelo meio corporativo, possui código aberto e distribuição gratuita (open-source).

Apache é um dos principais softwares para servidores web do mercado.Fonte: Divulgação/Apache

Principais características

O software Apache é conhecido por ser uma ferramenta poderosa e em constante evolução, uma vez que, por se tratar de um sistema de código aberto, faz com que o mesmo receba um grande número de atualizações e seja menos vulnerável. Os patches que atualizam o código são constantes, o que mantém o Apache sempre estável e capaz de suportar um maior número de solicitações.

Outra característica que agrada muito os desenvolvedores que optam pelo Apache, é sua modularidade, que permite que os desenvolvedores apliquem funcionalidades específicas de acordo com sua demanda, assim como os recursos podem ser aprimorados de acordo com cada projeto.

Como o Apache funciona?

Como a maioria dos servidores web, o software Apache é capaz de realizar todo o tramite para transmissão de dados pela web. O serviço obtém o endereço IP do domínio por meio do cache ou através do servidor DNS, solicita a URL completa por meio do navegador e transmite as respostas do servidor, enviando as páginas solicitadas e apresentando as mensagens apropriadas para cada usuário.

O Apache está em funcionamento desde de 1995, e seu prestigio fez com que o software ganhasse cerca de 43% do seu mercado, sendo ainda utilizado por gigantes como Airbnb, eBay, Netflix, Cisco e outras gigantes da tecnologia.

Recursos e compatibilidade

Por se tratar de uma ferramenta completa, o Apache oferece uma grande variedade de recursos como painel de controle administrativo, envio de mensagens de erro personalizáveis, esquema de autenticação, módulo de host virtual (permite executar vários sites simultaneamente), além de SMTP e FTP, que são protocolos de transferências de dados e arquivos.

Além de poder ser utilizado em conjunto com outros sistemas complementares, o Apache é compatível com os principais sistemas operacionais como Linux, Windows NT, MacOS e Unix. O Apache traz ainda suporte às linguagens de programação PHP, Perl e Python, que são das mais utilizadas por desenvolvedores web atualmente.