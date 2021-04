O que é e como usar o Google Trends?

Quer saber quais são os assuntos mais buscados no Google? Conferir as principais tendências em pesquisas no ano ou em um determinado país? Então, você precisa conhecer o Google Trends, uma plataforma essencial para produtores de conteúdos.

Apresentando resultados em tempo real sobre os termos mais pesquisados no Google, o Trends também é uma ferramenta interessante para donos de sites, empresas de comunicação e marketing, vendedores e quem apenas tem curiosidade de saber o que os outros internautas estão buscando.

Quais são as séries mais pesquisadas? Que perguntas os internautas mais têm feito sobre a pandemia do novo coronavírus? Quais palavras-chave devo usar para uma melhor estratégia de SEO? As respostas para perguntas como essas podem ser encontradas na plataforma.

O que é o Google Trends?

Lançado em 2006 e disponível em dezenas de países, o Google Trends é uma ferramenta capaz de mostrar as palavras, termos, expressões e assuntos mais pesquisados no principal buscador da internet.

Além de apresentar as tendências, o serviço, que é gratuito, possibilita acompanhar seus temas preferidos e verificar como o interesse por eles se modifica com o passar do tempo.

Página inicial do Trends.Fonte: Google Trends/Reprodução

Acessível em qualquer dispositivo, a plataforma também exibe gráficos para facilitar o entendimento sobre o volume de buscas, mostrando ainda as tendências em pesquisas no YouTube, por imagens e notícias.

Como usar o Google Trends?

O primeiro passo é acessar o site do Google Trends, onde encontramos vários recursos. Confira as principais ferramentas disponíveis e descubra como usá-las.

Pesquisa por termo

1. No topo da página, há uma barra de pesquisa. Digite nela o termo desejado (neste exemplo, usamos “celular”);

Barra de pesquisa.Fonte: Google Trends/Reprodução

2. A seguir, é exibido o gráfico do volume de buscas pelo termo nos últimos 12 meses, mas você pode refinar a pesquisa, usando os filtros no alto da página. É possível modificar o país, o período, a categoria e a modalidade (pesquisa na web, YouTube, imagem ou notícia);

Desempenho da palavra nos últimos 12 meses.Fonte: Google Trends/Reprodução

3. Rolando a tela para baixo, o serviço mostra o interesse pela palavra em cada estado e também os assuntos e as consultas relacionadas a ela;

Buscas relacionadas ao termo.Fonte: Google Trends/Reprodução

4. Uma ferramenta útil para quem tem dúvida sobre usar uma palavra ou outra semelhante é a “Comparar”, possibilitando verificar a mais utilizada. Comparamos o desempenho dos termos “celular” e “smartphone”, com o primeiro apresentando mais buscas.

Comparando o desempenho das palavras.Fonte: Google Trends/Reprodução

Principais pesquisas do momento

A função apresenta os assuntos mais quentes, ou seja, os temas mais pesquisados pelos internautas.

1. Abra o menu do Google Trends, no canto esquerdo superior, e escolha “Principais pesquisas”;

Tendências do momento.Fonte: Google Trends/Reprodução

2. Serão mostradas duas abas. Na primeira, é possível verificar as tendências diárias, com os assuntos mais buscados e a quantidade de pesquisas;

Assuntos mais buscados do dia.Fonte: Google Trends/Reprodução

3. Já em tendências de pesquisa em tempo real, você visualiza os resultados por categorias, escolhendo entre esportes, ciência, tecnologia e outras, além de conferir um gráfico de desempenho das últimas 24 horas;

Buscas em tempo real.Fonte: Google Trends/Reprodução

4. Clicando em um dos assuntos, o serviço mostra um gráfico mais detalhado a respeito do interesse do público e também o ritmo de produção de notícias sobre aquele tema, bem como as consultas relacionadas.

Desempenho do assunto.Fonte: Google Trends/Reprodução

Pesquisas do ano

Neste recurso, o usuário descobre os assuntos mais buscados do ano.

1. Clique em “Pesquisas do ano”, no menu lateral;

Assuntos mais pesquisados do ano.Fonte: Google Trends/Reprodução

2. A página exibirá as principais tendências divididas por categorias (filmes, séries, campeonatos, mortes, games, como fazer, o que é, perguntas etc);

Principais buscas no Brasil em 2020.Fonte: Google Trends/Reprodução

3. Ao clicar em “Brasil”, será aberto um menu para visualizar as tendências em outros países e os termos mais pesquisados globalmente;

Tendências em outros países.Fonte: Google Trends/Reprodução

4. Para descobrir o que esteve em alta nos anos anteriores, clique em “Google Trends”, volte à página inicial e role a tela para baixo. Agora, escolha o ano desejado.

Tendências de anos anteriores.Fonte: Google Trends/Reprodução

Inscrições

Outra função em destaque é a que envia, por e-mail, as atualizações sobre um tema ou assunto do seu interesse.

1. Abra o menu e selecione “Inscrições”;

Receba boletins sobre as tendências por e-mail.Fonte: Google Trends/Reprodução

2. Clique no botão “+”, no canto inferior direito, informe seu e-mail, o assunto, a região e a frequência para receber atualizações e clique em “Inscrever-se”.

Confirme o cadastro.Fonte: Google Trends/Reprodução

Estas são apenas algumas das funções do Google Trends, com as quais você já pode iniciar o uso do serviço aproveitando recursos bastante úteis.