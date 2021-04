‘O que ele fez não é atitude de um profissional’

O Benfica de Jorge Jesus conseguiu uma importante goleada por 5 a 0 sobre o Paços de Ferreira neste sábado (10) e chegaram a sete vitórias seguidas na temporada. Ainda assim, o técnico Jorge Jesus saiu na bronca após a partida.

Durante sua entrevista coletiva, o treinador dos Encarnados fez duras críticas ao jogador rival Stephen Eustáquio, expulso da partida aos 22 minutos do primeiro tempo, afirmando que sua atitude não foi profissional e que ele deveria ser multado.

“O Paços ter menos um jogador contribuiu para que o jogo do Benfica se tornasse mais fácil, mas foi uma boa expulsão. Aliás se fosse treinador ou presidente do Paços de Ferreira multava o Eustáquio, porque prejudicou a equipe dele. O que ele fez não é de um profissional de futebol, teve a nítida intenção de machucar o Julian Weigl”, disse.

O árbitro da partida, Hugo Miguel, também foi alvo de críticas do comandante português, que lembrou de uma possível penalidade não marcada para o Benfica.

