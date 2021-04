O que os sobreviventes do BBB21 perderam · .

Os nove sobreviventes do BBB21 não fazem ideia do que está acontecendo no mundo real desde a segunda metade de janeiro. O elenco já estava confinado, por exemplo, quando o Brasil aplicou a primeira vacina contra a Covid-19, em 18 de janeiro, e quando a Globo anunciou a saída de Fausto Silva da emissora.

Muita coisa aconteceu nos quatro primeiros meses do ano, mas os brothers só sabem que a pandemia se agravou no Brasil. Gilberto Nogueira e Juliette Freire, por exemplo, já estavam sonhando em sair sem máscara do programa, mas isso não será possível.

Quem também está ansioso para receber notícias é Arthur Picoli. Flamenguista, ele ainda não sabe que o clube carioca foi campeão do Brasileirão 2020, que terminou em fevereiro.

Confira abaixo cinco acontecimentos que os confinados perderam desde janeiro:

Vacina

A vacinação no Brasil estava prevista para começar em 25 de janeiro, dia da estreia do BBB21. Mas, devido ao sucesso dos testes, João Dória, governador de São Paulo, adiantou o acontecimento tão esperado em uma semana. Os participantes, no entanto, já estavam confinados desde 15 de janeiro em um hotel para o isolamento social, justamente por causa da pandemia.

Globo sem Faustão

No mesmo dia da estreia da 21ª edição do BBB, a Globo anunciou que Faustão iria deixar o seu quadro de funcionários ao final desse ano, sendo essa a última temporada do Domingão do Faustão. Ao ser eliminada, Carla Diaz ficou sabendo da notícia e tratou logo de pedir uma vaga na última edição do Dança dos Famosos.

No Limite com ex-BBBs

Exatamente um mês após a estreia do BBB21, J. B. Oliveira, o Boninho, anunciou em suas redes sociais o retorno do reality No Limite, mas desta vez, apenas com ex-BBBs fazendo parte do elenco. Rafa Kalimann, do BBB20, chegou a se oferecer para a atração, que será apresentada por Andre Marques.

Flamengo campeão

No mesmo dia, o Flamengo cravou o título do Campeonato Brasileiro 2020. O rubro-negro ficou na liderança da competição apenas na última rodada, mas desbancou o São Paulo, Internacional e Atlético-MG, que dormiram líderes durante diversas rodadas. Arthur, com certeza, nem imagina.

Lula elegível

Em 8 de março, uma decisão do ministro Edson Fachin anulou as condenações de Sergio Moro a Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato. Com isso, o ex-presidente voltou a ficar elegível para as próximas eleições, em 2022, e se tornou uma ameaça a Jair Bolsonaro. Lula aproveitou a “inocência” para fazer discursos contra o atual presidente da República.

