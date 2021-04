O que pode acontecer se a pessoa não declarar o Imposto de Renda?

Até o dia 31 de maio, todos os cidadãos devem declarar o Imposto de Renda 2021 (veja os requisitos abaixo) devem enviar o documento à Receita Federal. Mas, afinal, o que pode acontecer se a pessoa não realizar a declaração?

De acordo com Márcio Nogueira, contador e professor do curso de Ciências Contábeis do UniRuy, o contribuinte pagará uma multa mínima de R$ 165,74 ou até 20% do imposto devido.

“Caso não tenha imposto a pagar, o valor será de R$165,74. Por exemplo, se um contribuinte tiver imposto a pagar de R$1.000, o mesmo pagará 20% em cima desse valor, ou seja, R$200,00. Logo a multa será maior que os R$165,74”, explicou o contador.

Quem precisa declarar o IR2021?