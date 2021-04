O que rolou na madrugada do BBB21 · .

A madrugada pós-formação de paredão no BBB21 foi agitada com direito a revolta e cobrança sobre votos e prioridades. Juliette Freire se sentiu “idiota” por não ter votado em Pocah, enquanto Arthur Picoli reclamou da escolha de Gilberto Nogueira, ignorando o fato de que ele mesmo votou no economista na última semana e mentiu para todo mundo.

Na dinâmica, cada participante precisou votar em duas pessoas diferentes. A segunda opção de Pocah foi Juliette, enquanto a advogada apontou Caio Afiune para não votar na funkeira. Entre Arthur e Gilberto foi a mesma coisa, o economista teve o crossfiteiro como segunda opção, mas não foi votado por já estar no paredão.

“Eu sou muito idiota, quem manda gostar de todo mundo?”, resmungou a paraibana, em desabafo com Camilla de Lucas. Pocah ainda tentou se explicar, mas a maquiadora não quis saber. “Se eu falo que não quero falar agora, respeite”, disparou.

“Se ela quisesse falar comigo, ela fizesse como eu fiz com ela, que votei nela e saí andando bem caladinha, fui lá e pedi desculpas. Se ela tivesse respeito por mim , ela faria isso, e não saia gritando achando ruim, porque eu estava magoada”, argumentou a advogada.

Enquanto isso, Arthur compartilhava sua mágoa com Viih Tube. “Ele [Gilberto] não precisava [votar em mim], aí é que está o negócio. Eu não voto nele”, disse, escondendo o fato de ter indicado Gil na última semana. “Falei: ‘você é trouxa, burro. Se eu saio, é menos um para votar com você’. Ele votou em mim. Ele chegou em mim chorando”, relatou o capixaba.

Mais tarde, foi a vez de Viih demonstrar seus sentimentos. A youtuber precisou colocar Caio no paredão para desempatar a votação, mas depois chorou e se desculpou. “Amanhã no meu raio-x eu vou fazer a campanha ‘fica, Cainho'”, prometeu ela.

