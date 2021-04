Gabriel Veron não deixou barato a provocação de Lucas Paquetá após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras na Supercopa do Brasil, no domingo. O atacante alviverde usou o Twitter para tirar um sarro do meio-campista do Lyon.

“Sai daí Lucas Paquetá. O que você ganhou na base eu ganhei no profissional”, escreveu Veron, em resposta ao tuíte do ex-jogador rubro-negro.

Sai daí @LucasPaqueta97 o que vc ganhou na base eu ganhei no profissional 🥵😬✊🏿 https://t.co/MWCCUNjxH4 — Gabriel Veron (@gabrielveron00) April 12, 2021

O jogador do Palmeiras venceu na temporada 2020 os títulos do Campeonato Paulista, da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil.

No domingo, Paquetá, que venceu a Copa São Paulo de futebol júnior e o Carioca de 2017 pelo Flamengo, tinha publicado uma mensagem zoando o Verdão.

“Atualizando que os moleques são f***! E o Palmeiras… Não tem Copinha! Não tem Mundial! E não tem Supercopa!”, escreveu.

A brincadeira, porém, repercutiu mal entre os torcedores palmeirenses, que ofenderam o meio-campista do Lyon.

Em sua conta no Twitter, jogador desabafou sobre a situação.

“Cara o futebol tá muito chato, ninguém pode mais zoar ninguém, todo muito fica com um ódio desnecessário. Em 2018 dançaram na frente da loja do Flamengo. Agora é a nossa vez! (Sim, nossa). Sou Flamengo desde pequeno, fiz música com 12 anos, sou torcedor, acompanho e vibro! Fé”, escreveu.

Esse foi o 2º título seguido do Flamengo na Supercopa do Brasil.

No ano passado, os cariocas conquistaram a taça com uma vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, também em Brasília.