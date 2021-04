O recado de Neymar antes de PSG x Bayern decisivo pela Champions League

O PSG recebe o Bayern de Munique nesta terça-feira (13), no Parque dos Príncipes, em Paris, pelo jogo de volta das quartas de final da Uefa Champions League.

A equipe francesa tem a vantagem do empate para avançar à semifinal, após ter vencido o primeiro jogo por 3 a 2. Na ocasião, Neymar deu duas belas assistências e foi um dos destaques do jogo, ao lado de Mbappé, autor de 2 dos 3 gols do PSG.

Horas antes do grande jogo, o craque brasileiro usou suas redes sociais para comentar sobre a grande decisão.

”Hj tem”, disse Neymar no Twitter.

Chelsea e Porto se enfrentam no mesmo horário. No primeiro jogo, os ingleses venceram por 2 a 0 e tem uma ótima vantagem. Borussia Dortmund x Manchester City e Liverpool x Real Madrid acontecem nesta quarta-feira (14).