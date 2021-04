O recado surpreendente de Zidane sobre Messi ficar ou não no Barcelona

O clássico deste sábado (10) entre Real Madrid e Barcelona pode ficar para a história como o último a ser disputado pelo craque Lionel Messi.

O argentino deve deixar o clube catalão neste próximo mercado de transferências, apesar de todos os esforços feitos pela diretoria blaugrana em tentar convencer o argentino a permanecer na Catalunha.

Porém, uma saída de Lionel Messi para concorrentes na Europa como Manchester City ou até mesmo o Paris Saint-Germain é um prejudicial para todos na Espanha, até mesmo para o próprio Real Madrid.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, às vésperas do clássico deste sábado, o técnico Zinedine Zidane parece ter surpreendido a todos e deixou claro que não gostaria de ver o rival Messi deixar o Barcelona e muito menos rumar para outra liga.

“Espero que fique no Barcelona, é muito bom para a liga espanhola. Sabemos o jogador que é, mas todos são muito bons. Vamos tentar controlar suas forças como sempre e tentar ficar com a bola para fazer uma boa partida”, disse o francês.

A imprensa espanhola noticia quase que diariamente sobre a possível saída de Messi no meio do ano. Após inúmeros problemas com o ex-presidente Josep María Bartomeu e trocas de farpas públicas, o argentino esteve perto de deixar o Barça nos últimos meses, mas decidiu permanecer após imbróglio jurídico e financeiro com o clube.

Ao longo da carreira, Messi soma 44 partidas contra o Real Madrid. São 26 gols marcados e 14 assistências concedidas.