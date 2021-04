o resumão dos brasileiros na Libertadores

A fase de grupos da Conmebol Libertadores começou com tudo nesta terça-feira (20) e quatro brasileiros iniciaram suas campanhas. Alguns sorriram mais que outros, já que foi (Flamengo e São Paulo) venceram, enquanto Santos e Internacional acabaram derrotados.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Na “primeira rodada” de jogos, às 19h15, o Internacional sofreu na altitude boliviana e acabou derrotado por 2 a 0 pelo Always Ready, com direito a um golaço abrindo o placar, enquanto o Santos perdeu pelo mesmo placar em casa para o Barcelona, em noite chuvosa na Vila Belmiro.

Fechando a noite, o São Paulo visitou o Sporting Cristal com amplo domínio e vitória sonora por 3 a 0, com direito a atuação elogiada de Benítez. O Flamengo, por sua vez, conseguiu uma imponente virada na casa do Vélez Sarsfield, com Arrascaeta definindo a partida com golaço.

Veja os principais vídeos dos jogos dos brasileiros nesta terça-feira:

Flamengo

São Paulo

Internacional

Santos