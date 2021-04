o resumo do fim de semana na Europa

O fim de semana foi agitado no futebol europeu, com muitos jogos importantes e de destaque nos canais esportivos do grupo Disney.

Teve vitória do Real Madrid em El Clásico sobre o Barcelona, com direito a golaço de calcanhar de Benzema e grande atuação de Vinicius Jr.

Na Premier League, a rodada foi totalmente insana, com várias partidas de destaque, o fim da “maldição” do Liverpool e uma derrota absurda do Manchester City.

No Campeonato Português, o Benfica de Jorge Jesus parece finalmente ter engrenado, com mais uma goleada aplicada.

Já no Campeonato Francês, o PSG contou com brilho de Mbappé e venceu mesmo desfalcado de Neymar, seguindo na briga pelo título.

Veja abaixo um resumo do que melhor aconteceu no fim de semana do futebol europeu:

Premier League

Finalmente acabou a “maldição” do Liverpool!

No sábado, a equipe de Jürgen Klopp bateu o Aston Villa por 2 a 1, com gol nos acréscimos, e voltou a vencer em Anfield após oito partidas.

Sorte oposta teve o Manchester City, que sofreu uma derrota inacreditável.

Contra o Leeds United, o time de Josep Guardiola teve amplo domínio, mas acabou perdendo por 2 a 1, com o adversário marcando das duas finalizações que fez no jogo.

Em outra partida de destaque, o Manchester United conquistou uma ótima vitória por 3 a 1 sobre o Tottenham, aumentando a pressão sobre o técnico José Mourinho.

O brasileiro Fred anotou um dos gols do Red Devils no importante triunfo.

Mesmo fora de casa, o Chelsea “passou o trator” e enfiou um 4 a 1 no Crystal Palace, com atuações de gala de Havertz e Pulisic.

Por fim, o Arsenal viu o brasileiro Martinelli anotar pela 1ª vez na temporada, e os Gunners bateram o Sheffield com facilidade por 3 a 0.

LaLiga

Em uma edição simplesmente alucinante de El Clásico, o Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1, no último sábado.

A vitória veio com direito a um golaço de calcanhar de Karim Benzema, além de ótima atuação do brasileiro Vinicius Jr.

Já no domingo, o Atlético de Madrid empatou com o Betis e retomou a liderança, mas viu o rival merengue encostar de vez na briga pela taça.

Ligue 1

O PSG entrou em campo pressionado pela vitória do Lille sobre o Metz, que fez os Dogues aumentarem a vantagem na liderança do Francês.

Mas, mesmo desfalcado de Neymar, o time da capital goleou o Strasbourg por 4 a 1, no sábado, e se manteve na briga pelo troféu.

Kylian Mbappé foi o grande destaque do duelo, fazendo um golaço e ainda contribuindo com uma assistência.

Português

Aos poucos, o Benfica de Jorge Jesus vai engrenando no Campeonato Português.

No sábado, os Encarnados passearam e atropelaram o Paços de Ferreira por 5 a 0, chegando à 7ª vitória seguida na liga.

Os gols do massacre benfiquista foram marcados por Diogo Gonçalves, Rafa Silva, Seferovic (duas vezes) e Darwin Núñez.

Everton “Cebolinha”, por sua vez, começou no banco de reservas e entrou no decorrer do confronto