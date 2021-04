‘O Special One do passado morreu; virou um homem frustrado, conflitivo e irritante’

Ex-jogador do Chelsea e da seleção da Inglaterra, o ex-atacante Chris Sutton, que atualmente é comentarista do canal BT Sport, fez duras críticas ao técnico do Tottenham, José Mourinho.

Em participação na televisão britânica, Sutton lamentou a temporada melancólica dos Spurs sobre o comando do português.

“O Special One do passado morreu. Tornou-se um homem frustrado, conflitivo e irritante, que vive das glórias do passado”, dispatou o ex-seleção inglesa.

“O Mourinho que ganhou três títulos de Premier League e tinha um carisma fascinante é agora uma pessoa sombria, triste e entediada com o mundo”, seguiu.

“Quando ele chegou à Inglaterra, em 2004, era um homem divertido, inteligente, carismático, que entrou na Premier League como um furacão… Mas faz tempo que esse homem foi embora”, lamentou.

Na visão de Sutton, hoje Mourinho só serve para arrumar brigas com todos os envolvidos no meio do futebol.

Além disso, o ex-atacante considera que o luso atrapalhou a carreira de vários atletas que comandou recentemente.

“O trabalho de Mourinho no Tottenham não foi fácil desde o começo, mas ele está fazendo tudo errado. Por exemplo: Luke Shaw (lateral-esquerdo do Manchester United) teve enormes dificuldades com Mourinho enquanto ele foi treiandor do United, mas, com Solskjaer, está fabuloso. É a mesma coisa que ocorre no Tottenham agora”, finalizou.

Na temporada atual, os Spurs foram eliminados de forma frustrante nas oitavas da Europa League, que era uma das apostas de Mou, e estão apenas em 6º lugar no Campeonato Inglês, correndo sério risco de não participar da próxima Champions. Além disso, o clube também caiu na FA Cup de forma prematura.

A salvação de 2020/21, por sua vez, está na Copa da Liga Inglesa.





O Tottenham está na final da competição, que será contra o Manchester City, no dia 25 de abril, em Wembley.