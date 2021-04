o treino pesado que deixa estrelas no auge da forma física; veja

O sucesso no esporte é fundamentalmente uma mistura entre talento e treino. No futebol, muitos dos jogadores marcaram época por suas habilidades naturais, mas sem investir horas no campo de treinamento ou na academia não seriam capazes de mostrar o máximo rendimento.

É claro, todos os jogadores de futebol de elite estão em forma, mas alguns estão mais do que simplesmente ‘voando’. Aqui, vamos observar alguns dos craques mais ‘viciados’ em treinar e os exercícios que eles mesmos fazem para atingir seu auge físico.

Zlatan Ibrahimovic

Apesar de fazer 40 anos no final deste ano, Zlatan Ibrahimovic ainda é referência quando falamos sobre forma física. O sueco está sempre superando seus próprios limites e calando os críticos. Com 17 gols em 23 partidas pelo Milan até agora nesta temporada, não é correto acreditar que ele não é capaz de jogar em alto nível.

O atacante realiza uma grande variedade de exercícios para se manter em forma, incluindo artes marciais, planking e até seu agente Mino Raiola já fez parte de seu treino.

Dificuldade: 7,5/10

Cristiano Ronaldo

Um breve olhar no Instagram de Cristiano Ronaldo é suficiente para perceber que grande parte de sua vida é dedicada ao trabalho, seja em casa ou no centro de treinamento. O apelido do português não é ‘Robozão’ à toa. Na última década, ao lado de Messi, o craque dominou o futebol, sendo eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo.

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo tem preparo e força física de dar inveja em quase todos os jogadores do futebol mundial, sendo o principal jogador da Juventus desde que chegou em 2018.

Dificuldade: 7/10

Erling Haaland

Haaland é uma das grandes promessas do futebol mundial e, provavelmente, o jogador mais desejado do momento. Em campo, o atacante surpreende por sua força física associada à sua velocidade e explosão em arrancadas durante transições de defesa para o ataque. Isso se justifica já que em seu treinamento estão incluídas corridas em ladeiras e terrenos acidentados.

Aos 20 anos, o jogador possui a incrível marca de 33 gols em 31 partidas nessa temporada. Recentemente seu pai e seu agente, Mino Raiola, foram a Espanha para ouvir clubes interessados na contratação do jovem e vão também para Inglaterra ouvir outros pretendentes.

Dificuldade: 8/10

Mohamed Salah

Mohamed Salah foi fotografado trabalhando no ginásio do novo centro de treinamento do Liverpool esta semana, escalando uma parede usando nada além de seus braços enquanto seu colega de equipe Thiago Alcantara olhava com admiração.

Com os Reds enfrentando o Real Madrid na Uefa Champions League na próxima semana, parece que Salah tem fortalecido sua parte superior do corpo em preparação para enfrentar novamente os gigantes espanhóis pela primeira vez desde a final de 2018.

Aos 28 anos, Salah vive seu auge físico e é uma das principais armas do Liverpool na luta por títulos.

Dificuldade: 7/10

Sergio Ramos

Sergio Ramos também tem compartilhado trechos de seu próprio treino. O jogador do Real Madrid sofreu uma lesão muscular na panturrilha enquanto estava jogando pela seleção da Espanha e vai perder o El Clássico contra o Barcelona e ambas as partidas contra o Liverpool pela Champions League.

Aos 35 anos, o capitão do Real Madrid é conhecido por implementar o treino “Mr. T” em sua academia de casa, que envolve o uso de correntes pesadas ao redor do pescoço.

Dificuldade: 7,5/10

Robert Lewandowski

Aos 32 anos, Lewandowski é famoso por seus abdominais, que treina regularmente usando uma variedade de técnicas de ginástica. Em 2020 foi eleito o melhor jogador do mundo e liderou o Bayern de Munique à conquista da Champions League.





O polonês vive o auge de sua carreira e seu treino exige altos níveis de força e condicionamento físico.

Dificuldade: 8,5/10

Adama Traoré

Adama Traoré, obviamente, treinou muito duro desde que chegou ao Wolverhampton e transformou completamente seu corpo nos últimos anos.

Estranhamente, Traoré insiste que nunca levantou um único peso como parte de seu treinamento e, ao invés disso, aumentou a massa muscular implementando treinamentos intensivos de força usando bicicletas de exercício e faixas de resistência.

Além de sua velocidade impressionante, o atacante de 25 anos é capaz de dar saltos de pé que deixariam muitas estrelas da NFL com inveja.

Dificuldade: 6/10 (ou 9,5 para superar Traore!)

Neymar

Para de maximizar suas chances de superar os defensores e escapar das marcações, Neymar participa regularmente de sprints de cabo no complexo de treinamento do Paris Saint-Germain.

Um cabo de bungee é preso em uma extremidade e depois preso à cintura do jogador na outra, que então se afasta enquanto luta simultaneamente contra a resistência do cabo elástico. O bungee sprint é uma forma de treinamento de resistência projetada para melhorar a velocidade e a agilidade.

Aos 29 anos, Neymar já conquistou os principais títulos em sua carreira pelo Santos, Barcelona e foi contratado para levar o PSG a conquista inédita da Champions League.

Dificuldade: 6/10

Nemanja Matic

Nemanja Matic é outro jogador de futebol que chamou a atenção durante o lockdown graças à sua dedicação ao trabalho em casa.

O meio-campista do Manchester United compartilhou vários clipes de si mesmo treinando de forma pouco ortodoxa enquanto estava suspenso sobre as barras de sua esteira. Mas, segundo a avaliação de especialistas, treinar assim não passa de ‘tolices de Instagram’

Dificuldade: 7,5/10

Ansu Fati

Como um dos talentos mais promissores do futebol do planeta, Ansu Fati também se preocupa muito com seu condicionamento físico. O Barça também compartilhou uma montagem do treinamento em casa de Ansu, que envolve levantar pesos para construir massa muscular, trabalho de resistência variado e exercícios para melhorar a força, coordenação, equilíbrio e estabilidade.

Aos 18 anos, Ansu Fati é visto como um dos jogadores para o futuro do Barcelona.

Dificuldade: 5/10

Virgil van Dijk

Após uma lesão que terminou sua temporada prematuramente, Virgil van Dijk passou semanas trabalhando para voltar a estar em plena forma.

O holandês tem treinado forte na academia do novo complexo de treinamento do Liverpool, colocando filmagens regulares de seus treinos de reabilitação – da musculação ao trabalho com a bola, do golfe à ioga.

Dificuldade: 6,5/10