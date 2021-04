Obi-Wan Kenobi: Jar Jar Binks não aparecerá na série de Star Wars

O personagem Jar Jar Binks, que apareceu pela primeira vez em A Ameaça Fantasma (1999), também conhecido como o Episódio 1 de Star Wars, não vai participar da série Obi-Wan Kenobi, do Disney+.

A informação foi relatada por Ahmed Best, ator que o interpretou ao longo da segunda trilogia, por meio de sua conta oficial no Twitter.

“Obrigado pelo carinho, mas não estarei nessa série. Por mais que eu adorasse fazer parte disso”, escreveu ele quando questionado por um fã. “Mas estou em êxtase em ver pessoas que eu amo muito trabalhando juntas e fazendo grandes coisas”, acrescentou.

Confira a publicação original:

Thanks for the love, but I will not be in this series. As much as I would’ve loved to be a part of it. But I’m ecstatic to see folks who I love dearly back together doing great things. https://t.co/5bzLq9yslh

— Ahmed BEst (@ahmedbest) March 29, 2021