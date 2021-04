Obi-Wan Kenobi: série Star Wars tem suposto vídeo do set divulgado

Dias depois que a Lucasfilm revelou o elenco de Obi-Wan Kenobi, um novo vídeo supostamente mostrando parte do set da produção da próxima série de Star Wars apareceu na internet.

O vídeo que circula no TikTok mostra um amplo cenário ao ar livre que representa claramente o ambiente e a arquitetura de Tatooine.

Ainda que a série esteja programada para começar a ser filmada em abril, é bastante evidente que o set ainda não está terminado, pois as ferramentas e equipamentos ainda estão espalhados. De qualquer forma, a Lucasfilm confirmou que a série começará a executar a fotografia principal no final do mês. Essa notícia foi revelada na semana passada, ao mesmo tempo em que o elenco de Obi-Wan foi anunciado.

Confira o video.

HELLO IS THIS THE ACTUAL KENOBI SET THIS TIME hhh££hHnfm’fkgivoj’¥~*%*>+pic.twitter.com/FTVApFnDEx — lauren (@ewanskenobii) April 4, 2021

Os atores que se juntaram a Ewan McGregor incluem Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

A série, que está sendo anunciada como um evento especial pela Disney, será dirigida por Deborah Chow, que também trabalhou em The Mandalorian.

Sobre as filmagens, Ewan McGregor comentou: “Toda semana, há uma nova reportagem. Meu pai estava me enviando links, dizendo: ‘Achei que você estava filmando em Los Angeles’, porque há outro artigo de tabloide dizendo que estamos filmando em alguma cidade bizarra em algum lugar”.

O ator disse que, para as gravações de Obi-Wan Kenobi, está sendo usada um pouco da mesma tecnologia de The Mandalorian. Ele disse que gostou do formato e da natureza ocidental de um faroeste de TV antiquado.

A tecnologia de que McGregor estava falando é a de volume da Disney, que permite aos cineastas filmarem virtualmente em qualquer ambiente em tempo real enquanto estão em um palco de som.

Obi-Wan Kenobi será transmitida no Disney+. Ainda não há uma data de lançamento.