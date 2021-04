‘Obrigado Fernando, porque estou aproveitando um trabalho muito bom’

Após a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, o técnico do São Paulo, Hernan Crespo, elogiou o trabalho de seu antecessor, Fernando Diniz.

Segundo o treinador argentino, ele está conseguindo aproveitar um bom trabalho de Diniz no clube paulista.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Quanto ao meu trabalho, muito respeito por Fernando Diniz e seu trabalho. Parte de isso que está acontecendo hoje no time tem uma base do Fernando, eu estou aproveitando o seu trabalho, tentando fazer coisas novas para dar uma identidade precisa ao São Paulo. Não é melhor, nem pior o trabalho de um e de outro, só é diferente, como estilo. Mas sim, obrigado Fernando porque estou aproveitando um trabalho do passado muito bom”, analisou Crespo.

Sob o comando de Diniz por 16 meses, o São Paulo acumulou alguns vexames e goleadas, mas liderou o Brasileirão até a reta final com 7 pontos de vantagem, mas caiu na parte decisiva do campeonato, sendo demitido.

O técnico argentino tem quatro vitórias, um empate e uma derrota no comando do time do São Paulo. Crespo tem até se esforçado para aprender a falar português e explicou o motivo pelo qual optou pelas aulas.

“É uma questao de respeito, respeito a esse pais, ao São Paulo e às pessoas. E também porque culturalmente eu gosto de aprender”, disse Crespo.