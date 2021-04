Odair celebra Fluminense na Libertadores e aponta fator importante para conseguir vaga

O Fluminense inicia nesta quinta-feira (22) sua caminhada na Conmebol Libertadores contra o River Plate. O duelo, que marca o retorno tricolor à competição depois de oito anos, no Maracanã terá transmissão do FOX Sports a partir de 19h e acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br.

Uma das figuras importantes para a conquista da vaga foi o treinador Odair Hellmann, comandante da equipe ao longo de 2020 e que deixou o time em dezembro para assumir o Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Em entrevista ao ESPN.com.br, o técnico celebrou a conquista do Tricolor.

“Chegar no final e ver a classificação da Libertadores e lembrar do início do processo é uma alegria, uma felicidade muito grande. Felicidade também pelo Marcão ter continuado, e as coisas terem acontecido também da melhor forma possível. Eu acho que isso premia todos, né? Todos os profissionais que iniciaram o processo” disse.

“Eu sempre pensei assim durante a minha carreira e vou continuar pensando. Eu acho que uma pessoa sozinha não é quem faz tudo, não é a que precisa receber todos os louros ou todos os aplausos. Há uma equipe, muitas pessoas por trás sempre trabalhando muito para que as coisas aconteçam, e, da mesma forma sempre falei nas derrotas, elas não podem ser direcionada também a uma pessoa só, ao contexto todo pós trás”, completou.

Odair ainda citou a questão da possibilidade de melhora financeira que o clube tem com a classificação e outros ganhos para a continuidade do trabalho.

“Essa classificação traz uma possibilidade melhor, não que ela resolva o problema financeiramente, o problema continua, mas ela dá um fôlego, ela dá uma possibilidade a mais para o presidente continuar fazendo o trabalho. E eu acho que ela também dá uma resposta, uma boa condição de autoestima em relação a parte técnica, que fazia muito tempo que não classificava para a libertadores, não tinha essa expectativa de classificação, então você conseguir isso, é fechar com chave de ouro”, avaliou.

Por fim, Odair ainda citou os desafios encarados ao longo de 2020, como o período sem treinamentos por conta da pandemia, os jogadores que se tornaram desfalques ou por terem se infectado com o vírus, além de destacar um ponto como decisivo nas dificuldades enfrentadas.

“Eu penso que o principal desafio para todos nós enquanto pessoas, ser humanos, enquanto profissionais foi realmente a pandemia. Esse foi o divisor. Porque nós ficamos praticamente três meses parados, e treinando on-line, que não é 10%, 15% que é um dia de treinamento, e retornaram a competição, e tivemos que jogar oito dias depois sem nenhuma condição atlética, vindo de uma parada jamais acontecida na história do futebol antes com atletas de alta performance. Por mais que tenhamos conhecimento, por mais que nós sejamos preparados, por mais que nós visualizamos para minimizar as coisas que acontecessem na frente, a gente, ninguém tinha a bola de cristal para saber o que que ia acontecer daqui a pouco”, afirmou.

Odair Hellmann durante coletiva do Fluminense após final do Carioca MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

“Perda de jogadores por lesões, continuidade agravamento da condição, tanto que nós perdemos jogadores com covid, muito jogadores, até no próprio jogo decisivo contra o atlético goianiense, um dia ou dois depois 10 jogadores estavam com covid. Então provavelmente sintomas, reflexo disso já estavam antes, não sei. Então tudo isso foi muito novo diferente, muito difícil para todos. O que foi importante é que nós conseguimos criar um alicerce lá no início do ano, janeiro, Mesmo com poucos dias de treinamento nós conseguimos criar um alicerce da ideia, de trabalho. Os jogadores acreditaram, compraram, e se dedicaram 150% a esse processo, acreditaram nele”, finalizou.

Odair comandou a equipe do Fluminense em 50 jogos, com 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Foi campeão da Taça Rio, vice do Campeonato Carioca e eleito melhor treinador do estadual.