Odair relata primeiros meses nos Emirados Árabes e detalha ‘pilares’ do seu trabalho

Odair Hellmann foi um dos treinadores com maior destaque do Campeonato Brasileiro por sua campanha com o Fluminense. O sucesso no comando do Tricolor fez com que o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, pagasse sua multa e acertasse a sua contratação, ainda em dezembro.

Em pouco tempo, o treinador começou a conquistar sucesso com o clube, com bons resultados, como a sequência recente de 12 jogos invicto na liga nacional e a semifinal da copa. A adaptação ao país, por mais que a cultura seja diferente, inclusive, não tem sido um problema. Pelo contrário, o comandante busca criar uma comunicação aproximada com seu elenco.

“Essa adaptação a cultura, a comunicação que é muito importante. E eu sou um cara que tem dentro dos alicerces que eu acho que um treinador tem que ter boas características, e características importantes para gerir um clube, um time, acho que a comunicação é fundamental. Então essa adaptação também, a comunicação aqui, graças a Deus deu tudo certo”, disse em entrevista ao ESPN.com.br.

“Claro que o inglês ainda não é o perfeito, eu cheguei só com “because”, “together” e “I believe” e acrescentar algumas frases e algumas palavras, mas eu acredito que isso serve para todas as pessoas quando a gente quer, e a gente se esforça, a gente consegue melhorar mesmo no aspecto da comunicação, que é difícil”, completou.

O treinador ainda fez questão de ressaltar que, além da comunicação, seu trabalho se dá por três pilares fundamentais dentro do elenco, relembrando o papel que esse pensamento teve para o sucesso no Fluminense.

“Comunicação, ambiente, relação interpessoal, são pilares fundamentais de gerência de pessoas, de coordenação de pessoas. Por mais que todos tenham objetivos individuais, ali o principal é o Fluminense, e cabe ao treinador, ao comando, ao presidente, diretor executivo, convencer a todos que eles participando daquele processo de trabalho, nós todos vamos atingir os nossos objetivos coletivamente, o principal que é o do clube, e consequentemente nós vamos atingir a maior possibilidade de objetivos individuais”, afirmou.

Por fim, Odair falou sobre a situação da pandemia nos Emirados Árabes e a comparou com o Brasil. O treinador disse que já conseguiu se vacinar, assim como sua família, e está tentando levar suas filhas para o local para que elas possam se prevenir, também.

“É uma vida totalmente diferente do que as pessoas estão vivendo no Brasil, que é horrível. Eu estou trazendo minha filha e meu filho agora, e aí todos estarão aqui comigo, até pelas circunstâncias que o Brasil está vivendo. Tive que adiantar esse processo de trazer meus filhos para cá, para que eles pudessem viver essa situação aqui. Eu por exemplo já estou vacinado”, apontou.

“Minha esposa e minha filha que estão aqui, já foram vacinadas. A minha filha e meu outro filho chegando vão fazer a ID, para poder viver aqui e ter a documentação para serem vacinados. O governo está dando essa possibilidade as pessoas, então tudo está funcionando, claro que, como a gente fala, passo a passo, mas a sensação de liberdade é grande, o que nós temos que fazer é cumprir com as regras, para que as coisas continuem dessa forma, ou cada vez melhor. Com a vacinação, com os métodos que vão surgindo para que consiga zerar ou minimizar esse processo”, finalizou.