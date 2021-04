Oeste busca empate contra o XV de Piracicaba e mantém vantagem na ponta da A2 do Paulistão

Nesta segunda-feira, encerrando a oitava rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, o líder Oeste ficou apenas no empate de 1 a 1 com o XV de Piracicaba, em casa.

Erison, logo aos 15 minutos de jogo abriu o placar para os visitantes. A alegria do time alvinegro, no entanto, durou pouco, já que Zeca deixou tudo igual aos 38.

Com o resultado, o Oeste manteve sua vantagem na liderança da Segunda Divisão do Paulistão, agora com 22 pontos, dois a mais que o Água Santa. Já o XV de Piracicaba está em quarto, com 18.

Mais cedo, o vice-líder Água Santa empatou por 2 a 2 com o Juventus, fora de casa. Nailson e Lucas Gilberto anotaram os tentos dos mandantes, enquanto Wesley e Dada fizeram para os visitantes.

Confira outros resultados da A2 desta segunda-feira:

Monte Azul 2 x 2 Velo Clube

São Bernardo 0 x 0 Audax

Rio Claro 1 x 4 Atibaia

Juventus 2 x 2 Água Santa

Taubaté 2 x 2 Portuguesa

Portuguesa Santista 1 x 0 Sertãozinho

RB Brasil 1 x 0 São Bernardo