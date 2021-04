Oi está divulgando empregos para TODO BRASIL; veja funções

A Oi está divulgando empregos pelo país! São diversas oportunidades anunciadas em várias regiões do Brasil, com benefícios! A empresa está em busca de profissionais que possam preencher as lacunas existentes com bons resultados. Veja, a seguir, como se inscrever e garantir a carteira assinada!

Oi está divulgando empregos pelo país

São diversas oportunidades em 10 possibilidades de cargos disponíveis. Todas as ocupações geram benefícios como assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, participação nos lucros ou resultados, programa de treinamentos, previdência privada, convênio com empresas parceiras, home office, auxílio creche e outros.

Analista de Sistemas Sênior;

Desenvolvedor Backend;

Analista de Sistemas Pleno;

Especialista em TI;

Especialista de Relacionamento Digital;

Consultor TI;

Especialista Telecom Pleno;

Analista de Relacionamento Digital Sênior;

Analista de Relacionamento Digital Júnior – PCD.

As vagas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, considerando a contratação imediata. Para se inscrever, siga as orientações, abaixo, e mantenha seu currículo devidamente atualizado!

Como se inscrever

Os interessados em uma das possibilidades disponíveis podem acessar a página de participação, escolher uma das vagas abertas e cadastrar currículo atualizado. A Oi está divulgando empregos e em busca de talentos que possam complementar a equipe de sucesso!

