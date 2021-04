Rodrigo Bocardi foi acusado de xenofobia durante o Bom Dia SP desta sexta-feira (16). O apresentador leu o comentário de um internauta chamado Emerson dizendo que ele foi preconceituoso ao falar, em conversa com a repórter Cristina Mayumi, que não gostava do calor de Cuiabá, capital do Mato Grosso. “Olha o nível”, disparou ele em tom de revolta.

O âncora do telejornal estava com Ananda Apple no estúdio quando resolveu ler algumas mensagens inusitadas recebidas ao longo do matinal. “Eu pedi para o pessoal das redes sociais separar um comentário muito bom”, iniciou a explicação.

“Mais cedo, a repórter Cristina Mayumi, que vem do centro-oeste, estava falando do friozinho aqui em São Paulo. Eu falei: ‘Nossa, lá em Cuiabá, o tempo que eu fiquei lá fazendo reportagem, sofria com o calor, tinha que usar uma toalha na hora de aparecer em frente à câmera, porque transpirava muito'”, relatou.

Na sequência, o jornalista mostrou e leu em voz alta a crítica do seguidor ao diálogo dele com a repórter. “Requintes de xenofobia ao se reportar com extrema rispidez à repórter que falou ser do centro-oeste e que não estava acostumada com o frio de SP. Falando sobre o sofrimento que passou Cuiabá, ficou evidente sua repulsa –mais na forma do que no conteúdo”, dizia mensagem do telespectador.

A apresentadora do Quadro Verde do noticiário opinou sobre o conteúdo da mensagem do internauta: “Exagerou um pouco, né”. “Você vai vendo o nível. Vou sugerir para ele dizer que agora eu estou sendo arnofóbico, porque ‘nossa, o Rodrigo respirou'”, ironizou Bocardi.

Sem graça, a repórter veterana tentou amenizar o desconforto do colega. “Mas deu, né? Eu entendi que você não gosta de muito calor, de muito frio, dos extremos… Mas eu comemoro quando a Mariana Aldano diz que vai ter um friozinho”, dizia ela antes de ser interrompida pelo âncora.

“Mas olha o ponto em que a gente está! Você não pode falar da temperatura, porque tem ar de xenofobia! Então você não pode respirar mais, Ananda Apple. Porque estará cometendo uma indelicadeza”, disparou.

Visivelmente sem graça com o desabafo do apresentador, Ananda tentou ponderar a situação e mudar de assunto retomando uma reportagem sobre livros que foram pendurados em árvores na rua para estimular a leitura.

“Não, a gente pode tudo, pode reclamar do calor do frio, e pode dizer que essa iniciativa da árvore com livros é uma coisa muito legal. Além de incentivar a leitura, faz as pessoas se aproximarem das árvores de novo”, desviou ela

Ainda incomodado com a acusação, Bocardi deu sua última alfinetada: “E que possamos continuar escolhendo as árvores e as plantas que gostamos e as que não gostamos”.

O comentário criticando Rodrigo Bocardi foi apagado minutos depois. Os internautas saíram em defesa do apresentador nas redes sociais. Confira abaixo:

