Atual campeão da Conmebol Libertadores, o Palmeiras estreou na atual edição do torneio com o pé direito. Com emoção no Peru, o Alviverde derrotou o Universitario por 3 a 2. O Verdão chegou a abrir 2 a 0, levou o empate, mas marcou nos acréscimos com Renan e conquistou os primeiros três pontos no grupo A.

Para a partida, chamou atenção o sistema adotado por Abel Ferreira. Diferentemente dos últimos jogos, o treinador português lançou um 352, com Luan, Alan Empereur e Gustavo Gómez atrás.

Em entrevista coletiva após a vitória, Abel Ferreira afirmou que não há formação mais ofensiva do que a que adotou na partida contra os peruanos, disse que a utiliza há muito tempo na carreira e pediu para os torcedores observarem a quantidade de jogadores que chegam à área adversária.

“Já disse que não sou jogador de sistemas, gosto de jogar em vários. O jogo não tem a ver com números, e sim dinâmicas. Quando as pessoas olham para trás e olham três defensores, eu sempre joguei com três. Não me importa olhar para trás. Quem está em casa, quando estamos atacando, olhem com quantos chegamos à área”, começou por afirmar.

“Não é para trás que se olha, é para frente. Não há sistema mais agressivo do que esse hoje. Quando fazem a pergunta dos três zagueiros, não devem olhar para trás, e sim para frente”, finalizou.

Sobre o adversário, Abel Ferreira destacou as poucas partidas realizadas pelo Universitario na temporada e afirmou que, com o decorrer da competição, o clube peruano deve dificultar mais os outros integrantes do grupo. Sobrou ainda tempo para o português rasgar elogios ao Estádio Monumental.



“Primeiro, é mais um sonho cumprido jogar nesse estádio. É fabuloso. Em relação à equipe, é extremamente competitiva, que só fez três jogos oficiais. Com o andar da competição, ganhará ritmo. Equipe que não desiste, prova disso foi que a partir do momento em que ficamos com menos um, acreditaram que podiam ganhar. Será uma equipe que irá chatear os adversários do grupo. Estamos preparados, respeitando os adversários. Com o andar da competição, se tornará mais difícil no futuro”.

Com a vitória, o Palmeiras ocupa a liderança do grupo A com três pontos, enquanto o Universitario é o lanterna.Independiente del Valle e Defensa y Justicia estão com um ponto, já que empataram por 1 a 1 no Equador.





Na próxima rodada, o Verdão encara os equatorianos, na terça (27), às 21h30, no Allianz Parque.