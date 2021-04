Omie oferece novas vagas de emprego para diferentes áreas

Está em busca de uma recolocação profissional? Temos uma boa notícia: a Omie, uma plataforma de gestão que atua por meio de um sistema integrado com foco na transformação digital, está com diversas vagas de emprego abertas atualmente.

As oportunidades, que são para início imediato, estão voltadas à profissionais das áreas de Financeiro, Marketing, Vendas, TI, Suporte Técnico e Customer Success. Há chances para as posições de analista de projetos, analista de integração contábil, analista de SAC Digital, analista de Trade Marketing, Controller, coordenador de operações, Business Intelligence, Customer Success – Implantação e relacionamento, executivo comercial consignado, analista de produto, gerente de Tech Venture, entre outras. Além de vagas efetivas, a empresa oferece também opções para estudantes do ensino superior que desejam estagiar.

Inicialmente, os contratados atuarão no modelo home office, mas é importante ter disponibilidade para trabalhar na sede da empresa ou nas franquias, localizadas nas cidades de Guarulhos (SP), Santos (SP), São Paulo (SP), Manaus (AM), Recife (PE), Palmas (TO), Salvador (BA), São Luís (MA), Brasília (DF), Itajaí (SC), Limeira (SP), Montes Claros (MG), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG) e muito mais.

Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece alguns benefícios, como:

Seguro de vida;

Auxílio-creche;

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Crédito Consignado;

Auxílio-academia;

Home office;

Vale-Refeição e/ou Alimentação;

Vale-transporte; e

Convênio com empresas parceiras.

Como se inscrever

Quer participar do processo seletivo? A inscrição pode ser realizada diretamente na página da empresa no Vagas.com, disponível aqui. Na plataforma, os candidatos encontram, ainda, a lista completa de vagas e informações sobre requisitos e atribuições de cada uma das vagas abertas.

O que achou desse conteúdo? Compartilhe com a sua rede e ajude um número cada vez maior de pessoas a conquistarem uma vaga de emprego, estágio ou trainee. Aqui no Notícias Concursos você encontra as melhores oportunidades e informações sobre os maiores concursos do Brasil.