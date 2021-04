Onde Está Meu Coração: série da Globo aborda família e drogas

A Globo anunciou nesta segunda-feira (26) o lançamento de uma nova série, Onde Está Meu Coração. Protagonizada por Fábio Assunção, Mariana Lima e Letícia Colin, o seriado vai abordar o problema do uso de drogas e o papel da família no longo e árduo caminho da recuperação. O primeiro episódio estreia na próxima terça-feira (4), na Tela Quente.

Onde Está Meu Coração: série da Globo fala sobre drogas

A série foi roteirizada por George Moura e José Goldemberg, dupla que foi muito aclamada pela parceria em O Rebu, de 2014. Embora tudo gire em torno das drogas, a grande temática da história é a família e suas relações.

O primeiro episódio será lançado durante o programa Tela Quente, da Globo. Já na madrugada do dia 4 de maio, os dez episódios da série serão disponibilizados na plataforma de streaming Globoplay, podendo ser assistidos pelos assinantes do serviço.

Segundo a sinopse, pai (Assunção) e mãe (Lima) divergem sobre como deve ser feito o tratamento de Amanda, sua filha interpretada por Letícia Colin. A garota teve problemas com drogas durante toda a sua vida e, agora, deve lidar com as suas próprias fragilidades.

(Fonte: Globo/Divulgação)Fonte: Globo

Para tornar o roteiro ainda mais realista, a produção optou por deixar os estúdios de lado e gravou toda a série em locações diferentes da cidade de São Paulo. Além disso, o ator Fábio Assunção também colaborou com a indicação de diversos profissionais da saúde mental que ajudaram a abordar as drogas e as relações familiares de uma forma inovadora na televisão.

