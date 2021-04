One Piece: as 10 melhores estratégias de Luffy no anime

As primeiras temporadas de One Piece continuam disponíveis na Netflix. E por tratar-se de um anime gigantesco — com quase mil episódios —, muitas aventuras e batalhas já foram travadas pela tripulação do Chapéu de Palha. Monkey D. Luffy, inclusive, precisou se armar de diversas estratégias para vencer seus inimigos.

Portanto, nessa lista, confira as 10 melhores estratégias de Luffy que foram vistas pelo público ao longo do anime!

10. Usando líquidos contra Crocodile

(Fuji TV/Reprodução)Fonte: Fuji TV

Crocodile foi um dos grandes vilões que Luffy precisou enfrentar, sendo também um dos mais difíceis, já que na época ele ainda não tinha conhecimento sobre diversas questões poderosas. Além disso, todos os movimentos de Luffy passaram direto pelo corpo de Crocodile sem nem machucá-lo.

Dessa forma, ele precisou se articular para conseguir vencer, utilizando até mesmo seu próprio sangue como um líquido que pudesse auxiliá-lo na luta.

9. Se afastando da tripulação

(Fuji TV/Reprodução)Fonte: Fuji TV

Luffy tinha acabado de perder seu irmão Ace e estava sofrendo muito. Sabendo que sua tripulação estava viva, ele naturalmente desejaria se reagrupar com eles o mais rápido possível.

Contudo, as coisas ainda estavam perigosas emocionalmente para todos e ele tomou uma decisão usando a razão em vez do coração. Dessa forma, o personagem ficou afastado durante um bom tempo para que todos conseguissem se fortalecer e superar os acontecimentos.

8. O poder da Akuma no Mi

(Fuji TV/Reprodução)Fonte: Fuji TV

A famigerada Gum-Gum no Mi foi considerada como inútil durante muito tempo. Mas Luffy conseguiu utilizar os poderes da fruta ao seu favor em diversas ocasiões. Sua estratégia foi se aproveitar de uma ferramenta aparentemente sem nenhum valor para conseguir se sobressair.

7. Utilizando a mesma tática do inimigo

(Fuji TV/Reprodução)Fonte: Fuji TV

Uma das lutas mais difíceis de Luffy em todo o anime acontece contra Katakuri, o membro mais forte dos Big Mom Pirates. O vilão conseguiu desenvolver a habilidade da previsão do futuro, o que lhe deu grandes vantagens na batalha. Ao perceber isso, Luffy consegue aprender a mesma tática e o vence com sua preciosa observação.

6. O Espelho

(Fuji TV/Reprodução)Fonte: Fuji TV

Durante sua luta, Foxy conseguiu enganar Luffy usando disfarces baratos. Ele ainda usou sua capacidade de desacelerar para ficar um passo à frente em todos os momentos. Parecia que Luffy não seria capaz de vencer, pelo menos até que ele surgisse com a estratégia de usar um espelho para refletir a habilidade de desaceleração de Foxy.

5. Espancando Coby por um bem maior

(Fuji TV/Reprodução)Fonte: Fuji TV

Durante o primeiro arco da série, Luffy e Coby tiveram bons momentos juntos. Mas os fuzileiros navais começaram a associar Coby, um inocente rapaz, com Luffy, um pirata. Como Coby queria se tornar um fuzileiro algum dia, Luffy o espancou para que os outros não percebessem que eles eram aliados. Uma estratégia dolorosa, mas muito eficaz.

4. Declarando guerra por seus amigos

(Fuji TV/Reprodução)Fonte: Fuji TV

Robin não queria ser resgatada pela tripulação do Chapéu de Palha durante o arco do Enies Lobby. Ela sabia que se eles insistissem em ajudar, o governo iria procurá-los e matá-los. Dessa forma, Luffy tomou a única decisão estratégica que mostraria a Robin o quão longe eles estavam dispostos a ir por ela.

O personagem então articula-se para a derrubada da bandeira do Governo Mundial, declarando guerra e convencendo Robin de que eles queriam salvá-la.

3. Salvando-se de Laboon

(Fuji TV/Reprodução)Fonte: Fuji TV

Quando os piratas cruzaram a Red Line para entrar finalmente na Grand Line, eles se encontraram com uma perigosa baleia conhecida como Laboon. Luffy usou seu raciocínio rápido e correu para baixo do convés, disparando o canhão frontal do Merry contra a baleia. A explosão desacelerou o navio o suficiente para que a tripulação pudesse sobreviver.

2. Proteção nunca é demais

(Fuji TV/Reprodução)Fonte: Fuji TV

Magellan era o monstruoso diretor da prisão Impel Down e Luffy quase morreu depois de lutar contra ele por conta do veneno expelido pelo vilão. Ao enfrentá-lo novamente, ele se protegeu com os poderes de cera do Sr. 3. E, dessa maneira, a luta conseguiu acontecer sem que Luffy fosse afetado pelo veneno.

1. Confiar na tripulação

(Fuji TV/Reprodução)Fonte: Fuji TV

Luffy é, entre outras coisas, um líder incrível. E isso é evidenciado no decorrer dos episódios, quando o personagem conta com a ajuda de sua tripulação para vencer os mais ardilosos inimigos. Dessa forma, ele prova que a melhor estratégia, muitas vezes, é confiar nas habilidades de cada um dos que estão ao seu lado.

A lealdade é um vínculo extremamente precioso entre esses piratas, mostrando que a união pode, sim, fazer a força. Essa virtude poderá, sem dúvidas, transformá-lo verdadeiramente no Rei dos Piratas.